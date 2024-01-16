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Yeni emekli maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet'e akın etti! Yoğunluktan sistemde aksamalar yaşandı

16.01.2024 23:08 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak ek zammı açıklamasının ardından vatandaşlar e-Devlet sistemine akın etti. Kök maaşla birlikte yeni aylıklarını öğrenmek isteyen emeklilerin yoğun talebi nedeniyle e-Devlet sisteminde aksamalar yaşandı.

Yeni emekli maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet'e akın etti! Yoğunluktan sistemde aksamalar yaşandı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı emekli maaş düzenlemesindeydi. Emekli aylıklarına yüzde 5 ek zam ve en düşük maaşın 10 bin TL olarak duyurulmasının ardından vatandaşlar aylıklarını öğrenmek için e-Devlet sistemine hücum etti.

YOĞUNLUK NEDENİYLE KİLİTLENDİ

Çok sayıda emeklinin aynı anda sisteme girmeye çalışması nedeniyle aksamalar yaşandı. Yoğunluk nedeniyle e-Devlet sisteminde erişim sorunu yaşandı.
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Mobilden ve web sitesi üzerinden sisteme girerek emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar bir süre 'servis hatası' ve 'bu sayfa çalışmıyor' uyarılarıyla karşılaştı.


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Anahtar Kelimeler:
e-devlet emekli maaşı
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