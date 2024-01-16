Yeni emekli maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet'e akın etti! Yoğunluktan sistemde aksamalar yaşandı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı emekli maaş düzenlemesindeydi. Emekli aylıklarına yüzde 5 ek zam ve en düşük maaşın 10 bin TL olarak duyurulmasının ardından vatandaşlar aylıklarını öğrenmek için e-Devlet sistemine hücum etti.

YOĞUNLUK NEDENİYLE KİLİTLENDİ

Çok sayıda emeklinin aynı anda sisteme girmeye çalışması nedeniyle aksamalar yaşandı. Yoğunluk nedeniyle e-Devlet sisteminde erişim sorunu yaşandı.



Mobilden ve web sitesi üzerinden sisteme girerek emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar bir süre 'servis hatası' ve 'bu sayfa çalışmıyor' uyarılarıyla karşılaştı.







