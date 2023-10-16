FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni emekliye çifte kazanç: Hesap makinesini aldı, kuruşu kuruşuna hesapladı! Maaşta yüzde 10, kıdem tazminatında 100 bin liralık fark

Yeni emekliye çifte kazanç: Hesap makinesini aldı, kuruşu kuruşuna hesapladı! Maaşta yüzde 10, kıdem tazminatında 100 bin liralık fark

16.10.2023 09:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun iki noktaya dikkat çekerek yeni emekli olacak kişilerin daha fazla kazanç sağlayacağı formülü hesapladı. Hem kıdem tazminatınız hem de emekli maaşınız daha yüksek olabilir. Peki emeklilik dilekçesini hangi tarihte vermek daha avanjajlı? 31 Aralık'tan önce ile Ocak itibarıyla emekli olmak arasında fark var mı? İşte detaylar…

Yeni emekliye çifte kazanç: Hesap makinesini aldı, kuruşu kuruşuna hesapladı! Maaşta yüzde 10, kıdem tazminatında 100 bin liralık fark

Milyonlarca kişi Ocak 2024’te yapılacak emekli maaşı zammı oranlarını merak ederken yeni emekli olmaya hazırlananlar ise ‘ne kadar emekli aylığı alırım’ sorusuna yanıt arıyor. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih hem aylığı hem de ikramiyeyi doğrudan etkiliyor. Ancak emeklilik dilekçesini 31 Aralık’tan önce veya sonra vermek emeklilik maaşınızı değiştiriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanlı Özgür Erdursun yeni emekli olacaklara çifte kazanç sağlayacak formülü tek tek açıkladı.

MYNET FİNANS

Uzman isim 2023 yılı için emeklilere önce yüzde 30, daha sonra da yüzde 25 zam yapıldığını anımsatarak, “Enflasyon farkı ve refah payı ile toplamda yüzde 55 gibi gözükse de yüzde 25 zamlı maaş üzerinden yüzde 30 artış yapıldığı için bu oran yüzde 62,5 gibi orana denk geldi. Yani 2023 yılında emekli olacak kişiler toplamda yüzde 62,5 artıştan yararlanacaklar” dedi.

ASGARİ (4)

BÜYÜMEDEN PAY ALACAKLAR

2024 yılında emekli olacakların durumuna ilişkin ise, “Bu da enflasyona göre belirlenecek. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak. Yüzde 65-70 arasında bir yıl sonu enflasyonu tahmin ediliyor. Ancak biz bunun daha da üzerinde bir enflasyon bekliyoruz. 2024 yılında emekli olacaklar bir de büyüme oranının yüzde 30’u kadar fark alacaklar. Büyümenin de yüzde 4,5 çıkacağını öngörüyoruz. Yüzde 4,5 büyümenin de yüzde 30'u yaklaşık 1,35 gibi bir rakama denk gelir” ifadelerini kullandı.

fklv4

EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 10'A YAKIN DAHA FAZLA OLACAK

Hesaplama farkına dikkat çeken Erdursun, “Yani 31 Aralık 2023'e kadar emekli olacakların artışları yüzde 62,5 civarı olmuşken, 2024 Ocak ayında emeklilik için müracaatta bulunanların aylıklar yaklaşık olarak yüzde 70'e yakın artacak. Burada yüzde 10’a yakın bir fark oluşacak. Buna göre 1 Ocak 2024 ve sonrasında müracaatta bulunanların emekli aylığı yüzde 10’a yakın daha fazla olacak” dedi.

TÜRK LİRASI (250)

KIDEM TAZMİNATI DA DEĞİŞİYOR

Emekli olacakların dikkat etmesi gereken ikinci noktanın kıdem tazminatı olduğuna vurgu yapan Özgür Erdursun,”Şu anda brüt asgari ücret 13.414 TL. Asgari ücretin de yüzde 50’ye yakın artacağını düşünüyoruz. Yani bu rakamın yüzde 50 artması demek asgari ücretin brüt 20 bin 120 lira gibi bir rakama gelmesi demek. Örneğin 15 yıllık çalışması olan bir kişi 13.414 lira karşılığında 201 bin 210 lira kıdem tazminatı alacaktır. Ancak Ocak ayını beklersek bu rakam 300 bin liraya çıkar. Yani arada 100 bin TL fark ortaya çıkar” diye konuştu.

TÜRK LİRASI (245)

'ÇOK İNCE HESAP YAPIN' UYARISI

En düşük aylık alacak kişilerde 2023 veya 2024 yılında dilekçe vermenin emekli aylığı üzerinde değişiklik yaratmayacağını söyleyen uzman isim, “Ama kıdem tazminatı açısından değerlendirdiğimizde asgari ücret ile çalışsa dahi önemli bir farkın olacağını görüyoruz. 5 yıl asgari ücret ile çalışması olan bile kıdem tazminatında Ocak ayından sonra 33 bin liralık fark görecek. 2023 kıdem tazminatı tavan rakamının net 23.300 lira olduğunu anımsatan Erdursun, “Kıdem tazminatı tavanının da devlet memuru aylığına göre artacağını biliyoruz. Yüzde 47-50 arasında bir artış olacak. Bu durumda 2024 kıdem tazminatı tavanı 34.500 liraya yaklaşacak. Bunu da çok iyi hesaplamanız lazım. Düşük ücret için çalışacakların aylıkları değil kıdem tazminatı önemli. Yüksek rakamlarla çalışan kişilerin ise çok ince hesap yapması gerekiyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Badem ve cevizde gümrük vergisi artırıldıBadem ve cevizde gümrük vergisi artırıldı
Kentsel dönüşüm için yeni adımKentsel dönüşüm için yeni adım
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.