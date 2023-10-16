Yeni emekliye çifte kazanç: Hesap makinesini aldı, kuruşu kuruşuna hesapladı! Maaşta yüzde 10, kıdem tazminatında 100 bin liralık fark

Milyonlarca kişi Ocak 2024’te yapılacak emekli maaşı zammı oranlarını merak ederken yeni emekli olmaya hazırlananlar ise ‘ne kadar emekli aylığı alırım’ sorusuna yanıt arıyor. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih hem aylığı hem de ikramiyeyi doğrudan etkiliyor. Ancak emeklilik dilekçesini 31 Aralık’tan önce veya sonra vermek emeklilik maaşınızı değiştiriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanlı Özgür Erdursun yeni emekli olacaklara çifte kazanç sağlayacak formülü tek tek açıkladı.

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Uzman isim 2023 yılı için emeklilere önce yüzde 30, daha sonra da yüzde 25 zam yapıldığını anımsatarak, “Enflasyon farkı ve refah payı ile toplamda yüzde 55 gibi gözükse de yüzde 25 zamlı maaş üzerinden yüzde 30 artış yapıldığı için bu oran yüzde 62,5 gibi orana denk geldi. Yani 2023 yılında emekli olacak kişiler toplamda yüzde 62,5 artıştan yararlanacaklar” dedi.

BÜYÜMEDEN PAY ALACAKLAR

2024 yılında emekli olacakların durumuna ilişkin ise, “Bu da enflasyona göre belirlenecek. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak. Yüzde 65-70 arasında bir yıl sonu enflasyonu tahmin ediliyor. Ancak biz bunun daha da üzerinde bir enflasyon bekliyoruz. 2024 yılında emekli olacaklar bir de büyüme oranının yüzde 30’u kadar fark alacaklar. Büyümenin de yüzde 4,5 çıkacağını öngörüyoruz. Yüzde 4,5 büyümenin de yüzde 30'u yaklaşık 1,35 gibi bir rakama denk gelir” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 10'A YAKIN DAHA FAZLA OLACAK

Hesaplama farkına dikkat çeken Erdursun, “Yani 31 Aralık 2023'e kadar emekli olacakların artışları yüzde 62,5 civarı olmuşken, 2024 Ocak ayında emeklilik için müracaatta bulunanların aylıklar yaklaşık olarak yüzde 70'e yakın artacak. Burada yüzde 10’a yakın bir fark oluşacak. Buna göre 1 Ocak 2024 ve sonrasında müracaatta bulunanların emekli aylığı yüzde 10’a yakın daha fazla olacak” dedi.

KIDEM TAZMİNATI DA DEĞİŞİYOR

Emekli olacakların dikkat etmesi gereken ikinci noktanın kıdem tazminatı olduğuna vurgu yapan Özgür Erdursun,”Şu anda brüt asgari ücret 13.414 TL. Asgari ücretin de yüzde 50’ye yakın artacağını düşünüyoruz. Yani bu rakamın yüzde 50 artması demek asgari ücretin brüt 20 bin 120 lira gibi bir rakama gelmesi demek. Örneğin 15 yıllık çalışması olan bir kişi 13.414 lira karşılığında 201 bin 210 lira kıdem tazminatı alacaktır. Ancak Ocak ayını beklersek bu rakam 300 bin liraya çıkar. Yani arada 100 bin TL fark ortaya çıkar” diye konuştu.

'ÇOK İNCE HESAP YAPIN' UYARISI

En düşük aylık alacak kişilerde 2023 veya 2024 yılında dilekçe vermenin emekli aylığı üzerinde değişiklik yaratmayacağını söyleyen uzman isim, “Ama kıdem tazminatı açısından değerlendirdiğimizde asgari ücret ile çalışsa dahi önemli bir farkın olacağını görüyoruz. 5 yıl asgari ücret ile çalışması olan bile kıdem tazminatında Ocak ayından sonra 33 bin liralık fark görecek. 2023 kıdem tazminatı tavan rakamının net 23.300 lira olduğunu anımsatan Erdursun, “Kıdem tazminatı tavanının da devlet memuru aylığına göre artacağını biliyoruz. Yüzde 47-50 arasında bir artış olacak. Bu durumda 2024 kıdem tazminatı tavanı 34.500 liraya yaklaşacak. Bunu da çok iyi hesaplamanız lazım. Düşük ücret için çalışacakların aylıkları değil kıdem tazminatı önemli. Yüksek rakamlarla çalışan kişilerin ise çok ince hesap yapması gerekiyor” dedi.



