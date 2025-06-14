Yeni evlenenlere Toki'den ucuz kiralık ev geliyor! Kontenjan ayrılacak

Kira sorunu Türkiye'de önemli bir sorun haline geldi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), bu sorunu masaya yatırdı.

2026 yılından itibaren sosyal konut seferberliği başlatılması planlanırken, evlilik ve nüfus artışını desteklemek için "ucuz kiralık konut" projelerinin de devreye sokulması gündemde. Sabah'ın haberine göre; Son yapılan EKK toplantısının en önemli gündem maddesi kira artışları ve konut ihtiyacı oldu.

Toplantıda şu tespit ve öneriler yapıldı:

KİRALARDAKİ DÜŞÜŞ AZ

Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin yaptığı etki analizlerinde, "Kiralardaki düşüş hızı enflasyondaki düşüş hızının altında seyrediyor. Bunun nedeni ise yüzde 25'lik kira artışı sınırlaması. Kiralar geçmişte sınırlandırıldığı için şu anda emlak sektörünün o açığı kapatmak istemesi nedeniyle kiralarda istenilen seviyede bir düşüş görülemiyor. Bunun da enflasyona etkisi var" tespitleri yapıldı.

2026'DA SEFERBERLİK

Büyük deprem felaketi nedeniyle konut yapımı bu bölgede yoğunlaştı. Depremler nedeniyle bütçede oluşan yük 2026'da büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Önümüzdeki yıldan itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerden başlamak üzere sosyal konut seferberliği başlatılacak.

YENİ EVLİ ÇİFTLERE UCUZ KİRALIK KONUT!

UCUZ KİRALIK KONUT:

Yapılacak sosyal konutların belli bir bölümü kura yöntemi ile yeni evli çiftler, engelliler, devlet memurlarına piyasanın altında rakamla kiraya verilecek. Örneğin 500 konutluk bir sosyal konut projesinde 150 konut kiralık olarak belirlenecek. Bu yöntemle hem evlilik hem de çiftlerin çocuk yapması teşvik edilmiş olacak.