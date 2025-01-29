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Yeni ifşa geldi! Bakanlık listeyi paylaştı... Çoğu marka aynı üründe onu yapmış, içi bambaşka çıktı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
29.01.2025 11:14
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Gıda sahtekarları çok sayıda ürüne hile karıştırmaya devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı da yayınladığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesiyle bu hileleri tek tek ifşa ediyor. Bakanlık tarafından yeni liste yayınlandı. Buna göre; vatandaşın sıklıkla tükettiği çok sayıda üründe farklı markalar tarafından benzer hilelerin yapıldığı görüldü. İşte hile yapılan o ürünler, markaları ve uygunsuzluk nedenleri...

Yeni ifşa geldi! Bakanlık listeyi paylaştı... Çoğu marka aynı üründe onu yapmış, içi bambaşka çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etmeye devam ediyor. Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi yayınlandı. Listede markalar, ürünler ve uygunsuzluk açıkça belirtilirken gıdada yapılan hileler de ortaya kondu. İşte tüm vatandaşları ilgilendiren o gıda hileleri...

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ZEYTİNYAĞINDAN PİDE İÇ HARCINA...

Bakanlığın 29 Ocak 2024 tarihli olarak yayınladığı yeni listede çok sayıda ürün çeşidi ve marka yer aldı. Listede çok sayıda üründe yapılan uygunsuzluk tek tek tespit edilerek paylaşıldı. Buna göre; zeytinyağına tohum yağları karıştırıldığı, pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildiği görüldü.

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PEYNİRDE AYNI HİLE

Çok sayıda markanın tam yağlı kaşar peynirinde yağ oranının düşük olduğu belirlenirken benzer şekilde taze beyaz peynirde de yağ oranının düşük olduğu kaydedildi.

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TEREYAĞINDA DA ÇIKTI

Tereyağında ise bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespit edildi.

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İŞTE BAKANLIĞIN LİSTESİNDEKİ O MARKA VE ÜRÜNLER

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda hile ifşa Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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