O ilde ev kiraları geriliyor: Yıllık artış oranları yarı yarıya düştü!

Kütahya'da kira fiyatlarında düşüş gözlendi. 32 yıldır emlakçılık yapan Levent Sarıkaya, yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda yüzde 60-65 seviyelerinde olan kira artış oranlarının bugün yüzde 30-33 bandına kadar düştüğünü ifade etti.

SEBEBİ...

Sarıkaya, bu düşüşün; arz-talep dengesinin sağlanması, devletin kira artışlarına yönelik müdahaleleri, enflasyonla mücadele politikaları ve kentin göç yapısı gibi birçok etkene bağlı olduğunu söyledi.

TÜRKİYE GENELİNDE DÜŞÜK KİRA SEVİYESİNDE!

Kütahya'daki ortalama ev kira fiyatlarına da değinen Sarıkaya, 1+1 dairelerin 7 bin ile 8 bin TL arasında, 2+1 dairelerin 10 bin ile 15 bin TL arasında kiralandığını belirtti. 3+1 dairelerde ise fiyatların 15 bin TL'den başlayarak dairenin özelliklerine göre yükseldiğini aktardı.

Çevre illerde kira artışlarının hâlâ yüzde 60-65 seviyelerinde seyrettiğine dikkat çeken Sarıkaya, Kütahya'nın ise Türkiye genelinde daha düşük kira seviyelerine sahip iller arasında yer aldığını vurguladı.

"ARZ ARTIŞI KİRALARI AŞAĞI ÇEKTİ"

Kentte konut arzının artmasının kira fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten Levent Sarıkaya, özellikle TOKİ projeleri, öğrenci yurtları ve özel sektör tarafından yapılan yeni konutların piyasayı rahatlattığını ifade etti. Artan konut sayısının talebi karşılamaya başlamasıyla birlikte kira fiyatlarında düşüş gözlendiğini dile getirdi.

Kira fiyatlarının çevre illere göre daha uygun olmasının Kütahya'yı cazip hale getirdiğini söyleyen Sarıkaya, şehrin sakin yapısı, ulaşım avantajları ve yaşam şartlarının da tercih sebepleri arasında yer aldığını belirtti. Özellikle memurlar ve öğrencilerin şehirden genel olarak memnun olduklarını aktardı.

Levent Sarıkaya, kira artışındaki gerilemeyi somut bir örnekle açıklayarak, geçen yıl 10 bin TL olan bir kiranın normal şartlarda 16 bin TL'ye çıkması gerekirken bugün yaklaşık 13 bin TL seviyesinde kaldığını söyledi. Bu durumun kira artış hızındaki düşüşü açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Sarıkaya, kentte kira piyasasının önümüzdeki süreçte de dengeli bir şekilde ilerlemesini beklendiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır