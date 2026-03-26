O ilde ev kiraları geriliyor: Yıllık artış oranları yarı yarıya düştü!

Son zamanlarda kira fiyatı artışları gündemden düşmüyor. Pek çok ilde kiralar artarken Kütahya'da kira fiyatlarında son dönemde dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Kentte 32 yıldır emlak sektöründe faaliyet gösteren Levent Sarıkaya, kira artış oranlarının önemli ölçüde gerilediğini ve piyasada dengelenme sürecine girildiğini belirtti. Peki bu düşüşün sebebi ne? İşte yanıtı...

Kütahya'da kira fiyatlarında düşüş gözlendi. 32 yıldır emlakçılık yapan Levent Sarıkaya, yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda yüzde 60-65 seviyelerinde olan kira artış oranlarının bugün yüzde 30-33 bandına kadar düştüğünü ifade etti.

SEBEBİ...

Sarıkaya, bu düşüşün; arz-talep dengesinin sağlanması, devletin kira artışlarına yönelik müdahaleleri, enflasyonla mücadele politikaları ve kentin göç yapısı gibi birçok etkene bağlı olduğunu söyledi.

TÜRKİYE GENELİNDE DÜŞÜK KİRA SEVİYESİNDE!

Kütahya'daki ortalama ev kira fiyatlarına da değinen Sarıkaya, 1+1 dairelerin 7 bin ile 8 bin TL arasında, 2+1 dairelerin 10 bin ile 15 bin TL arasında kiralandığını belirtti. 3+1 dairelerde ise fiyatların 15 bin TL'den başlayarak dairenin özelliklerine göre yükseldiğini aktardı.

Çevre illerde kira artışlarının hâlâ yüzde 60-65 seviyelerinde seyrettiğine dikkat çeken Sarıkaya, Kütahya'nın ise Türkiye genelinde daha düşük kira seviyelerine sahip iller arasında yer aldığını vurguladı.

"ARZ ARTIŞI KİRALARI AŞAĞI ÇEKTİ"

Kentte konut arzının artmasının kira fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten Levent Sarıkaya, özellikle TOKİ projeleri, öğrenci yurtları ve özel sektör tarafından yapılan yeni konutların piyasayı rahatlattığını ifade etti. Artan konut sayısının talebi karşılamaya başlamasıyla birlikte kira fiyatlarında düşüş gözlendiğini dile getirdi.
Kira fiyatlarının çevre illere göre daha uygun olmasının Kütahya'yı cazip hale getirdiğini söyleyen Sarıkaya, şehrin sakin yapısı, ulaşım avantajları ve yaşam şartlarının da tercih sebepleri arasında yer aldığını belirtti. Özellikle memurlar ve öğrencilerin şehirden genel olarak memnun olduklarını aktardı.

Levent Sarıkaya, kira artışındaki gerilemeyi somut bir örnekle açıklayarak, geçen yıl 10 bin TL olan bir kiranın normal şartlarda 16 bin TL'ye çıkması gerekirken bugün yaklaşık 13 bin TL seviyesinde kaldığını söyledi. Bu durumun kira artış hızındaki düşüşü açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Sarıkaya, kentte kira piyasasının önümüzdeki süreçte de dengeli bir şekilde ilerlemesini beklendiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Enerji krizi artık çok yakın! Sözleşmeler iptal ediliyor: "Savaş bugün bitse bile çok uzun sürecek..."Enerji krizi artık çok yakın! Sözleşmeler iptal ediliyor: "Savaş bugün bitse bile çok uzun sürecek..."
CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladıCANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı

En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

