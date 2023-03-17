Yeni kentsel dönüşüm paketi ne zaman çıkacak? Kentsel dönüşüm paketi kredi üst limiti ne kadar? Açıklamada 1 milyon 250 bin TL detayı!

Yeni kentsel dönüşüm paketi ile ilgili son dakika açıklamasının detayları merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni kentsel dönüşüm destek paketleri detaylarını aktardı. Açıklamada, 1 milyon 250 bin TL detayı dikkat çekti. Kentsel dönüşüm için maliklere finansman paketi kapsamında kredi üst limitinin 600 bin TL'den 1.250.000 TL'ye çıkarıldı.

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PAKETİ NE ZAMAN ÇIKCAK?

Yeni kentsel dönüşüm paketi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1.250.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz. Paket ile vatandaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmeleri için önemli bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz”

KENTSEL DÖNÜŞÜM PAKETİ KREDİ ÜST LİMİTİ NE KADAR, KAÇ TL?

Hazine ve Maliye Bakanlığı kentsel dönüşüm için maliklere finansman paketi kapsamında kredi üst limitinin 600 bin TL'den 1.250.000 TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz.

Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile attık.

Dönüşümde kredi limitini 600.000’den 1 Milyon 250 bine çıkardık."

Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz.



Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanımız @NureddinNebati

ile attık.



Dönüşümde kredi limitini 600.000’den 1 Milyon 250 bine çıkardık. pic.twitter.com/UAt2hpzyjW March 17, 2023



