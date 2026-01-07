FİNANS

Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Ne zaman başlayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katsayıları açıklamasıyla birlikte, yeni kıdem tazminatı tavanı da güncellendi. 2026 yılı ocak – haziran döneminde kamuda ve özel sektörde çalışan işçilere uygulanacak kıdem tazminatı tavanı 64.498,77 TL'ye yükseldi. Peki yeni tavan ne zaman başlayacak? Kimlere ekstra ödeme yapılacak? İşte detaylar...

Cansu Akalp
Cansu Akalp

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) aralık ayı ve yıllık enflasyonunu açıklamasının ardından mali ve sosyal haklara ilişkin genelge yayımladı. Buna göre memur maaş katsayısı ile yan ödeme katsayısı yüzde 18,60 oranında artırıldı. Kamu görevlileri toplu sözleşmesi uyarınca taban aylığına bin TL ilave artış yapıldığı için taban aylığı katsayısı yüzde 24,06 oranında artırıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı, son aldıkları brüt ücret üzerinden ödeniyor. İşyerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, ödenecek kıdem tazminatı, işten ayrılma tarihinde uygulanan tavan tutarı aşamıyor.

SEYYANEN ZAM TAZMİNATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

2023 yılında memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan 8.077 TL’lik seyyanen zammın emekli aylıklarına yansımaması kıdem tazminatı tavanını olumsuz etkiliyor. 2023 yılı temmuz ayında 8.077 TL ile başlayan seyyanen zammın karşılığı 2026 ocak ayı itibarıyla 22.157 TL’ye yükseldi. Seyyanen zam en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesinde dikkate alınmadığı için kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin kıdem tazminatı tavanı da düşük kaldı.

YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

2025 yılında temmuz – aralık döneminde 53.919,68 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 64.948,77 TL’ye yükseldi. Bu tutarın üzerinden damga vergisi kesildikten sonra net ödeme 64.455,80 TL olacak.



Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 54 bin liranın üzerinde olup bu yılın ocak – haziran döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin daha fazla kıdem tazminatı almasını sağlayacak. Örneğin, brüt ücreti 65 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi 31 Aralık 2025 tarihinde işten ayrılmışsa 535.104 TL kıdem tazminatı alabilecek. Aynı işçi 1 Ocak 2026 veya sonrasında işten ayrıldığında 644.558 TL kıdem tazminatı alacak. Alabileceği kıdem tazminatı tutarı 109 bin 454 lira artacak.

YENİ TAVAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2026 tarihinden sonra işten ayrılan işçilere uygulanacak. İşten 31 Aralık 2025 tarihinde ayrılan ve ödemesi ocak ayına sarkmış olanlar yeni kıdem tazminatı tavanından yararlanamazlar. Brüt ücreti 54 bin lira ve üzerinde olan özel sektör işçileri 1 Ocak’tan sonra emekli olduklarında veya kıdem tazminatı alabilecek şekilde iş akdi sona erdiğinde yeni tavan üzerinden kıdem tazminatı alabilecekler.



Kamu işçileri ücretlerini ayın 15’inde aldıkları için 14 Ocak 2026 tarihinden önce işten ayrılan kamu işçileri önceki kıdem tazminatı tavanına tabi olacaklar. İş akdi 15 Ocak 2026 tarihinde sona eren kamu işçileri ise yeni kıdem tazminatı tavanına tabi olacaklar.

Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı ise son aldıkları ücrete göre belirleniyor. İşçilerin ücreti çalıştıkları ayın sonunda ödendiği için 1 Ocak 2026 tarihinde işten ayrılmış olsa bile asgari ücretle çalışan işçilerin kıdem tazminatı 2025 yılında uygulanan asgari ücret üzerinden hesaplanır.

En Çok Aranan Haberler

