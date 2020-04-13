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Yeni kimlik kartının geçerlilik tarihine dikkat edin! Süresi dolabilir...

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2020 10:53 | Son Güncelleme

Yapılan düzenleme ile birlikte nüfus cüzdanının yerini kimlik kartları almaya başladı. Uluslararası standartlara göre tasarlanan ve yüksek güvenlik önlemlerine sahip kimlik kartları nüfus cüzdanından farklı özelliklere sahip. Yeni nesil kimlik kartlarını değiştirmek için başvurularını hızlandıran vatandaşlar kartın özelliklerine ve süresine dair araştırma yapıyor.

Yeni kimlik kartının geçerlilik tarihine dikkat edin! Süresi dolabilir...

2016 yılında yürürlüğe konulan kimlik kartı uygulaması ilk olarak pilot il seçilen Kırıkkale'de başlatıldı. 2017 yılında ülke geneline yayılan kimlik kartı tüm vatandaşlar için zorunlu hale getirildi. Yüksek güvenlik önlemleri ile dikkatleri üzerine çeken kimlik kartları nüfus cüzdanlarından farklı içeriklere ve kullanım alanlarına sahip.

Yeni kimlik kartlarının özellikle kullanım alanları vatandaşları heyecanlandırıyor. Özellikle e-Devlet gibi elektronik hizmetler için kullanılan kimlik kartlarının üzerindeki çip ve biyometrik veriler taklit edilemez. Kimlik kartlarında bulunan PIN şifresi ile elektronik kamu hizmetleri gerçekleştirebilecek. Kişiye özel olarak tahsis edilen PIN şifrelerini vatandaşların kaybetmesi ya da unutması durumunda, vatandaşlar Nüfus Müdürlüklerine müracaat ederek KİOSK cihazları üzerinden değişim işlemini yapmalıdır. Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? Yeni kimliklerin geçerlilik süresi ne kadar? Yeni nesil çipli kimlik kartlarına dair merak edilen ayrıntılar...

YENİ NESİL KİMLİK KARTLARININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

  • Yeni nesil çipli kimlik kartlarında toplumsal cinsiyetleri ifade eden renkler ortadan kaldırılmıştır. Yeni kimlik kartı, hem kadın hem de erkekler için, uluslararası alanda Türk rengi olarak bilinen turkuaz rengin hakim olduğu tonlara sahiptir.
  • Yeni nesil kimlik kartlarından eski nüfus cüzdanlarından farklı olarak "din" kategorisi kaldırılmıştır.
  • Kimlik kartının ön yüzünde tüm bilgiler yer alır. Kartlarda; ad, soyad, cinsiyet, geçerlilik süresi, seri numarası, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri yer alır.
  • Yeni kimlik kartlarında aynı zamanda biyometrik verilerin saklı olduğu bir çip bulunur. Bu çip içerisinde parmak izi, damar izi ve el ayası izi gibi bilgiler yer alır.
  • Kimlik kartlarının üzerinde yer alan kategori bilgileri Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dil seçeneği ile yazılmıştır.
  • 15 yaşından büyük vatandaşların kimlik kartlarında biyometrik vesikalık fotoğraf bulunur. Biyometrik fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması ve başvuru sırasında vatandaşların yanında olması gerekir.
  • 15 yaşından küçük vatandaşların kimlik kartı başvuruları vasileri tarafından yapılır. Bu kişilerin kimlik kartlarında biyometrik fotoğrafların bulunması gerekmez.

YENİ NESİL KİMLİK KARTININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR? GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMADAN YENİ KİMLİK KARTI DÜZENLENEBİLİR Mİ?

Yeni nesil kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Kimlik kartının son geçerlilik tarihi kartın üzerinde yazılır. Geçerlilik süresi dolmadan yeni kimlik kartının düzenlenmesi için haklı bir neden olması gerekir. Yeni kimlik kartları hem ehliyet hem de banka kartı görevi görmektedir. Bu nedenle kişisel verilerin korunması hususu oldukça önemlidir. Geçerlilik süresi dolmadan (sebep olmaksızın) yeni kimlik kartlarının değiştirilmesi mümkün değildir.

Kanunen belirlenen süreler dışında doğum, değiştirme ve kayıp nedeniyle kimlik kartı için değişiklik yapmasının önü açılmıştır. Doğum, değiştirme ve kayıp nedenlerine göre belirlenen miktarlarda ödeme yapan vatandaşların kimlik kartını yenilemesi mümkün olacaktır. Kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL; kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartları için 30 TL olarak ödeme yapılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
yeni kimlik kartı, nüfus cüzdanı,

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