Yeni kimlik şifresi bakın hangi alanlarda kullanılıyormuş!

Çipli kimlik kartları teknolojiye uyum sağlayarak eski nüfus cüzdanlarının yerini aldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri resmi internet sitesinden veya ALO 199 çağrı merkezini arayarak randevu alan vatandaşlar; Nüfus Müdürlüğüne giderek sıra beklemeden yeni kimlik kartı için müracaat yapabilir. Nüfus Müdürlüğündeki başvuru sırasında 6 haneli PIN kodunun olduğu şifre, kapalı bir zarf içinde vatandaşlara teslim edilecektir. Vatandaşlar PIN şifresinin ne işe yaradığını merak etmeye başladı. İşte detaylar...
Kimlik işlemlerini tamamlamak için Nüfus Müdürlüğüne giden kişilere üzerinde KIOSK yazılı kapalı bir zarf verilir. Kişiye özel olarak verilen bu zarfın içerisinde PIN ve PUK şifreleri yer alır. Her vatandaşa ayrı olarak verilen zarfta bir etiket formu yer alır. 6 haneli PIN koduna ulaşabilmek için etiket formunda bulunan hologramı kazımanız gerekiyor.
KIOSK, yeni çipli kimlik kartları ile yürürlüğe giren yeni bir uygulamadır. İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yeni kimlik kartlarının dağıtımına yönelik olarak KIOSK'lar konuldu. Vatandaşlar İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek bu cihazları kullanabilir. KIOSKlar üzerinden yeni kimlik kartınızın şifresini aktif hale getirebilir veya değiştirebilirsiniz. Şifre işlemlerini gerçekleştirebilmek için kimlik kartınızın yanınızda olması gerekir. KIOSKlar tüm işlemlerinizi kişiye özel şifre zarfında bulunan PIN şifresi ile gerçekleştirmenizi sağlar.
Yeni kimlik kartlarının kullanılmaya başlanmasıyla İlçe Nüfus Müdürlüklerine konulan KIOSK cihazları üzerinden PIN değişikliği yapılabilir. İstediğiniz İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek kimlik kartı şifre işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. PIN şifresini değiştirebilmek için yeni kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir. Değişiklik işlemi için biyometrik verilerinizi kullanmanız gereklidir. Kişisel mesaj sorusu, eski PIN numarası, biyometrik doğrulama metotlarından birini seçerek 6 haneli PIN şifrenizi kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Şifre değişikliği işlemini tek başınıza gerçekleştirdiğiniz için bir işlem bedeli ödemenize gerek yoktur.
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