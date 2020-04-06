Yeni kimlik şifresi bakın ne işe yarıyormuş!

Yeni nesil çipli kimlik kartları özel güvenlik önemleri ile donatılırken taklit edilmemesi için uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmiştir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yeni nesil çipli kimlik kartının altyapısı ise tamamen TÜBİTAK mühendislerinin zekasının ürünüdür. Taşıma kolaylığı açısından kredi kartı büyüklüğünde dizayn edilen kimlik kartının üzerinde eski nüfus suretlerinden farklı olarak biyometrik veriler de işlenmiştir. Kimlik kartında kişilerin parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi ve ICAO standartlarına uygun olarak çekilen biyometrik fotoğraf yer almaktadır. Kimlik ve biyometrik verileri yüksek güvenlikle muhafaza edilirken sahtecilik ve dolandırıcılığın önü kesilmesi amaçlanmıştır. Peki, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının sağladığı yeni avantajlar nelerdir? Yeni kimlik şifresi ne işe yarar? Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? Kimlik kartının ücreti ne kadardır? İşte, yeni nesil çipli kimlik kartına dair merak edilen bütün detaylar...

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Yeni nesil çipli kimlik kartı başvuruları için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden online olarak ya da ALO 199 çağrı merkezini arayarak randevu alınabilir. Randevu alarak veya almadan gerçekleştirilecek başvurular yurt içinde bulunan ilçe nüfus müdürlüklerinden ve yurt dışında ise dış temsilciliklerden yapılabilir. Kimlik kartı başvurusu sırasında vatandaşların yanında geçerli bir kimlik belgesi ve biyometrik fotoğraf bulunması yeterli olur. Başvuru sırasında tahsis edilen kimlik kartı bedeli 15 TL; değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli ise 30 TL'dir. Başvurusu tamamlanan vatandaşlara kimlik kartları, belirttikleri ikamet adreslerine posta yoluyla gönderilir. YENİ KİMLİK KARTI ŞİFRESİNİN KULLANIM ALANLARI NELERDİR? Yeni kimlik şifresi, kimlik kartının üzerinde bulunan biyometrik verilerin kontrol edilmesini ve özel güvenlik detayları ile korunmasını sağlar. Bu bağlamda çipli kimlik kartıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör uygulamalarında yüksek güvenlikli kimlik doğrulama yapılması mümkün kılınmıştır.