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Yeni kimlik şifresi bakın ne işe yarıyormuş!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Kimlik kartı, kişilerin varlığını tanımlayan vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı bir belgedir. Düzenlenen kimlik kartlarının vatandaşların yaşamını kolaylaştırması, daha hızlı hizmet sağlanması ve kolay taşınabilir olması amacıyla 14 Mart 2016 tarihinden itibaren çipli kart sistemine geçilmiştir. 10 pilot ilde başlatılan uygulama, 2 Ocak 2017 ile ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır.

Yeni kimlik şifresi bakın ne işe yarıyormuş!

Yeni nesil çipli kimlik kartları özel güvenlik önemleri ile donatılırken taklit edilmemesi için uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmiştir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yeni nesil çipli kimlik kartının altyapısı ise tamamen TÜBİTAK mühendislerinin zekasının ürünüdür.

Taşıma kolaylığı açısından kredi kartı büyüklüğünde dizayn edilen kimlik kartının üzerinde eski nüfus suretlerinden farklı olarak biyometrik veriler de işlenmiştir. Kimlik kartında kişilerin parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi ve ICAO standartlarına uygun olarak çekilen biyometrik fotoğraf yer almaktadır. Kimlik ve biyometrik verileri yüksek güvenlikle muhafaza edilirken sahtecilik ve dolandırıcılığın önü kesilmesi amaçlanmıştır. Peki, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının sağladığı yeni avantajlar nelerdir? Yeni kimlik şifresi ne işe yarar? Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? Kimlik kartının ücreti ne kadardır? İşte, yeni nesil çipli kimlik kartına dair merak edilen bütün detaylar...

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni nesil çipli kimlik kartı başvuruları için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden online olarak ya da ALO 199 çağrı merkezini arayarak randevu alınabilir. Randevu alarak veya almadan gerçekleştirilecek başvurular yurt içinde bulunan ilçe nüfus müdürlüklerinden ve yurt dışında ise dış temsilciliklerden yapılabilir. Kimlik kartı başvurusu sırasında vatandaşların yanında geçerli bir kimlik belgesi ve biyometrik fotoğraf bulunması yeterli olur. Başvuru sırasında tahsis edilen kimlik kartı bedeli 15 TL; değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli ise 30 TL'dir. Başvurusu tamamlanan vatandaşlara kimlik kartları, belirttikleri ikamet adreslerine posta yoluyla gönderilir.

YENİ KİMLİK KARTI ŞİFRESİNİN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Yeni kimlik şifresi, kimlik kartının üzerinde bulunan biyometrik verilerin kontrol edilmesini ve özel güvenlik detayları ile korunmasını sağlar. Bu bağlamda çipli kimlik kartıyla kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör uygulamalarında yüksek güvenlikli kimlik doğrulama yapılması mümkün kılınmıştır.

Temaslı ve temassız olarak kullanılabilen kimlik kartı doğrulama adımları sayesinde vatandaşlar birçok hizmet için güvenlilik işlemlerini tamamlayabilirler. Kimlik kartı ile entegre edilen banka, noter, tapu, sağlık ve sigorta işlemleri için güvenlik doğrulama işlemleri kolayca sağlanabilmektedir.

Kimlik kartı şifresinin en çok kullanılan özelliği ise; elektronik imza alt yapısına sahip olmasıdır. Kimlik kartı şifresi ile her türlü elektronik imza işlemleri ve girişleri hemen yapılabilmektedir.

YENİ KİMLİK KARTI ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Yeni kimlik kartı sahipleri için KIOSK cihazlarında PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilmektedir. Geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlenen yeni kimlik kartlarının şifrelerini değiştirmek için vatandaşların il/ilçe nüfus müdürlüklerine başvurması gerekir.

Nüfus müdürlüklerinde bulunan KIOSK cihazları ile şifrelerin değiştirilmesi mümkün hale gelirken kimlik kartı şifrelerinin aktif ve pasif hale getirilmesi için de bu cihazlar kullanılmaktadır. KIOSK cihazları üzerinden işlem yapmak için vatandaşların mevcut kimlik kartları ile başvuru yapması yeterli olacaktır. Kapalı zarf içinde teslim edilen PIN kodu ile de vatandaşların değişiklik işlemlerinin yapılmasının önü açılmıştır.

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kimlik kartı, sifre,

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