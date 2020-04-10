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Yeni kimlik ve şifrelerinin hangi alanlarda kullanıldığını duyunca çok şaşıracaksınız!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2020 13:56 | Son Güncelleme

Yepyeni tasarımı ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları sahiplerine ulaşıyor. Toplumsal cinsiyet kalıplarının dışındaki tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yeni nesil kimlik kartları için vatandaşların başvurusu devam ediyor. Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanan ve milli mühendislerin izlerini taşıyan yeni nesil kimlik kartı için vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı.

Yeni kimlik ve şifrelerinin hangi alanlarda kullanıldığını duyunca çok şaşıracaksınız!

Kimlik kartına kavuşanlar ise; çip sistemin ne işe yaradığını merak ediyor. Kimlik kartı eski nüfus suretlerinden oldukça değişik özelliklere sahip. İçişleri Bakanlığının proje sahipliğinde yürütülen uygulama, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Taşıma ve kullanımda kolaylık sağlamak için kredi kartı boyutlarında yapılan kimlik kartı, Türk rengi olarak bilinen turkuaz tonlarında üretilmiştir.

14 Mart 2016 tarihinden itibaren Kırıkkale ilinde başlatılan uygulama, 2020 yılıyla birlikte dördüncü yılını tamamlanmıştır. İlk Kırıkkale'de başlatılan uygulama kapsamında kimlik kartları Adıyaman, Aksaray, Burdur, Erzincan, Erzurum, Rize, Trabzon, Uşak ve Yalova olmak üzere pilot illerde dağıtılmıştır. 2 Ocak 2017'den itibaren ikinci yılın şerefine ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları başlatılmıştır. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik kartı alması ve bu kartı yanında taşıması zorunludur. Bu nedenle vatandaşlar büyük bir hızla nüfus cüzdanlarını yeni nesil çipli kartlarla değiştiriyorlar. Peki, yeni kimlik şifresi ne işe yarar? Şifre nasıl değiştirilir? İşte, yeni kimlik kartlarında dair hiç bilinmeyen bilgiler...

YENİ KİMLİK KARTI NEDİR? TASARIMDAKİ DETAYLAR NELERDİR?

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine teknolojik altyapı ile benzenmiş yeni nesil çipli kimlik kartı geliştirilmiştir. Polikarbon materyalden oluşan, ICAO standartlarına uygun olarak tasarlanan yeni kimlik kartı gelişmiş güvenlik ögeleri ile bezenmiştir.

Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin kültürel motiflerine yer verilen kimlik kartları 10 yıl süre ile geçerliliğini korur. Yeni dünya gelişmelerinin kimlik kartıyla gündelik hayatın dinamikleri içerisinde yer alması amaçlanırken; güvenli kimlik doğrulama ile kimlik ve biyometrik verilerin korunması sağlanmıştır.

YENİ KİMLİK ŞİFRESİ NE İŞE YARAR?

Üst seviye fiziksel, görsel ve elektronik güvenlik özelliklerine sahip kimlik kartı ile vatandaşların kimlik sahteciliğinden kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek temel prensip olarak seçilmiştir. Aynı zamanda yeni kimlik kartı şifresi ile elektronik hizmetlere kolayca erişim sağlanabilir. Yeni kimlik şifresinin kullanım alanları şu şekildedir:

  • Yeni nesil çipli kimlik şifresi ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilir.
  • Sahtecilik, dolandırıcılık ve fırsatçılıklardan kaynaklanan kişisel problemler önlenebilir.
  • e-Devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden kimlik kartı ile erişim sağlanabilir. Başka bir ifade ile; e-Devlet kapısına T.C. kimlik kartı ile giriş yapılabilir.
  • İkili anlaşmalar çerçevesinde uluslararası ve ulusal çerçevede seyahat belgesi olarak kullanılabilir.
  • Kimlik kartı aynı zamanda elektronik imza olarak da kullanılabilir.

YENİ KİMLİK ŞİFREMİ UNUTTUM, NASIL YENİLERİM?

Yeni kimlik kartlarında yer alan şifre İlçe Nüfus Müdürlüklerinde yer alan KİOSK cihazları üzerinden PIN kodu ile değiştirebilir. KİOSK cihazlar üzerinde işlem yapmak için gerekli olan PIN kodu yeni kimlik kartının teslim edilmesi sırasında verilen kapalı zarfın üzerinde yazılıdır. Bu kod ile ilgili Nüfus Müdürlüklerine başvurulması durumunda şifre değiştirilebilir ve biyometrik veriler için yeniden şifre belirlenir.

Belirlenen yeni şifre için mutlaka güvenlik sorusunu ve cevabını da aklınızda tutmanız gerekir. Şifre için genelde akılda kolay kalan fonksiyonel harf ve rakamlar tercih edilir. Kolay tahmin edilebilir doğum tarihi ya da yaş gibi veriler şifre için kullanılmamalıdır.

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yeni kimlikler, sifre,

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