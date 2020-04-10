Yeni kimlik ve şifrelerinin hangi alanlarda kullanıldığını duyunca çok şaşıracaksınız!

Kimlik kartına kavuşanlar ise; çip sistemin ne işe yaradığını merak ediyor. Kimlik kartı eski nüfus suretlerinden oldukça değişik özelliklere sahip. İçişleri Bakanlığının proje sahipliğinde yürütülen uygulama, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Taşıma ve kullanımda kolaylık sağlamak için kredi kartı boyutlarında yapılan kimlik kartı, Türk rengi olarak bilinen turkuaz tonlarında üretilmiştir.

14 Mart 2016 tarihinden itibaren Kırıkkale ilinde başlatılan uygulama, 2020 yılıyla birlikte dördüncü yılını tamamlanmıştır. İlk Kırıkkale'de başlatılan uygulama kapsamında kimlik kartları Adıyaman, Aksaray, Burdur, Erzincan, Erzurum, Rize, Trabzon, Uşak ve Yalova olmak üzere pilot illerde dağıtılmıştır. 2 Ocak 2017'den itibaren ikinci yılın şerefine ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları başlatılmıştır. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kimlik kartı alması ve bu kartı yanında taşıması zorunludur. Bu nedenle vatandaşlar büyük bir hızla nüfus cüzdanlarını yeni nesil çipli kartlarla değiştiriyorlar. Peki, yeni kimlik şifresi ne işe yarar? Şifre nasıl değiştirilir? İşte, yeni kimlik kartlarında dair hiç bilinmeyen bilgiler...