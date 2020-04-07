Yeni kimliklerin geçerlilik süresi ne kadar?

Dünyadaki dijital gelişmelere uygun olarak tasarlanan çipli kimlik kartı, güvenli kimlik doğrulama adımlarının yanında yeni kullanım alanları ile dikkatleri üzerinde geçmeyi başarmıştır. Temaslı ve temassız çip özelliğiyle vatandaşların kimlik ve biyometrik verileri yüksek güvenlikle muhafaza edilir. Kimlik içerisine saklanan biyometrik veriler arasında kişilerin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi gibi bilgiler bulunur. Yeni kimlik kartının en büyük özelliği ise dolandırıcılar tarafından taklit edilememesi ve kart içindeki bilgilerin değiştirilmesinin olanaksız olmasıdır. Peki, yeni nesil kimlik kartının kullanım alanları nelerdir? Yeni kimliklerin geçerlilik süresi ne kadardır? İşte, yeni nesil kimlik kartlarına dair merak edilen bütün detaylar...

Yeni kimlik kartı kullanım kolaylığı sağlaması için kredi kartı büyüklüğünde tasarlanmıştır. Eski nüfus suretlerinin aksine; yeni kimlik kartlarının cinsiyetlere göre seçilen ayrı renkleri bulunmamaktadır. Tüm vatandaşların yeni kimlik kartları için Türkiye'nin uluslararası platformda kabul gören rengi, turkuaz seçilmiştir. Kimlik kartında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine vurgu yapan motifler tercih edilmiştir.

YENİ KİMLİK KARTININ KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Yeni nesil çipli kimlik kartı yüksek güvenlik uygulamaları ile göz dolduruyor. Bu nedenle hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel sektör uygulamalarında güvenli kimlik doğrulamasının yapılması yeni kimlik kartı ile mümkündür.

Kimlik kartının görünen kısmında yer alan fotoğraf, imza gibi bilgiler fiziksel olarak; çip içerisinde bulunan biyometrik veriler ve PIN ise güvenlik sertifikalarının entegre edildiği elektronik ortamda doğrulanabilmektedir. Sahip olunan doğrulama yöntemleri ile elektronik ortamda sağlanan hizmetlere kimlik kartı ile erişim daha kolay hale getirilmiştir.

Kimlik kartının arka yüzünde bulunan çipin içindeki veriler ile MRZ alanındaki bilgiler seyahat belgesi olarak uluslararası ve ulusal alanlarda kullanılabilir.

Temaslı çip bölümüne vatandaşların imzası eklenir ve e-imza aracı olarak kullanılmasına imkan tanınır.

YENİ KİMLİK KARTININ ÜCRETİ NEDİR? GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

2020 yılı içerisinde kimlik kartı ücretleri başvuru nedenine bağlı olarak yeniden güncellenmiştir. Kimlik kartı başvurusu yurt içinde nüfus müdürlüklerinden; yurt dışında ise dış temsilciliklerden yapılmaktadır. İlk defa kimlik başvurusu; nüfus bilgilerini tanımlayan belgeler ve son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğrafla yapılmaktadır. Nüfus bilgilerini tanımlayan belgeler arasında; eski nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur kimlik kartı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıklar tarafından düzenlenen talep belgesi bulunur. Başvuru sırasında neden bağlı olarak kimlik kartı ücreti tahsil edilmektedir.

Kanun bildirimi süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 25 TL,

Değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı 25 TL,

Nüfus cüzdanın kaybolması nedeniyle yeninden çıkarılması durumundaki kimlik kartı 25 TL,

Yeni nesil çipli kimlik kartının kayıp bedeli ise 50 TL olarak belirlenmiştir.

Yeni nesil çipli kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Vatandaşların belirlenen yasal süre içerisinde kimlik kartını yenilemesine ya da güncellemesine gerek kalmaz. Ancak kayıp, doğum, evlilik nedeniyle bu yasal sürenin dolmamasına rağmen yeniden kimlik kartının düzenlenmesi gerekir.

