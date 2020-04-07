Yeni kimliklerin geçerlilik süresi ne kadar?

Yeni kimlik kartı kullanım kolaylığı sağlaması için kredi kartı büyüklüğünde tasarlanmıştır. Eski nüfus suretlerinin aksine; yeni kimlik kartlarının cinsiyetlere göre seçilen ayrı renkleri bulunmamaktadır. Tüm vatandaşların yeni kimlik kartları için Türkiye'nin uluslararası platformda kabul gören rengi, turkuaz seçilmiştir. Kimlik kartında Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine vurgu yapan motifler tercih edilmiştir.
Dünyadaki dijital gelişmelere uygun olarak tasarlanan çipli kimlik kartı, güvenli kimlik doğrulama adımlarının yanında yeni kullanım alanları ile dikkatleri üzerinde geçmeyi başarmıştır. Temaslı ve temassız çip özelliğiyle vatandaşların kimlik ve biyometrik verileri yüksek güvenlikle muhafaza edilir. Kimlik içerisine saklanan biyometrik veriler arasında kişilerin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi gibi bilgiler bulunur. Yeni kimlik kartının en büyük özelliği ise dolandırıcılar tarafından taklit edilememesi ve kart içindeki bilgilerin değiştirilmesinin olanaksız olmasıdır. Peki, yeni nesil kimlik kartının kullanım alanları nelerdir? Yeni kimliklerin geçerlilik süresi ne kadardır? İşte, yeni nesil kimlik kartlarına dair merak edilen bütün detaylar...
2020 yılı içerisinde kimlik kartı ücretleri başvuru nedenine bağlı olarak yeniden güncellenmiştir. Kimlik kartı başvurusu yurt içinde nüfus müdürlüklerinden; yurt dışında ise dış temsilciliklerden yapılmaktadır. İlk defa kimlik başvurusu; nüfus bilgilerini tanımlayan belgeler ve son 6 ayda çekilmiş biyometrik fotoğrafla yapılmaktadır. Nüfus bilgilerini tanımlayan belgeler arasında; eski nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur kimlik kartı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıklar tarafından düzenlenen talep belgesi bulunur. Başvuru sırasında neden bağlı olarak kimlik kartı ücreti tahsil edilmektedir.
Yeni nesil çipli kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Vatandaşların belirlenen yasal süre içerisinde kimlik kartını yenilemesine ya da güncellemesine gerek kalmaz. Ancak kayıp, doğum, evlilik nedeniyle bu yasal sürenin dolmamasına rağmen yeniden kimlik kartının düzenlenmesi gerekir.
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