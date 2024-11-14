Yeni Nesil Pos Cihazı zorunluluğu yarın başlıyor! Uygulamayan bankaya da işletmeye de ceza var! İTO Başkanı Avdagiç: 'Bakanlıktan süre istiyoruz'

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiden kaçakçılığı önlemek için tüm kartlı harcamalarıın yeni nesil pos cihazları ile yapılmasını zorunlu kılmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı, bankalarca verilen POS cihazlarının 15 Kasım 2024’e kadar toplatılmasını aksi takdirde hem bankaya hem de işletmelere cezai yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

BAZI BANKALAR HAZIR DEĞİL

Ancak bazı bankaların yazılım altyapısının tamamlanmaması nedeniyle dolar ve Euro tahsilatları gerçekleştirmeye uygun olmadığı, bu durumun özellikle turizm bölgelerindeki işletmelerde endişe yarattığı konuşuluyor. Yeni nesil pos cihazlarında yabancı müşterilerin kendi bankasına kur ve komisyon farkı ödemesine neden olacak.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, banka POS cihazlarının 15 Kasım’da devreden çıkması ve tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğunun, yılsonuna kadar ertelenmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştüklerini aktardı.

Avdagiç, yeni nesil pos cihazlarında kredi kartı ile döviz tahsilatı yapılabilmesi için tüm bankaların yazılımlarını güncellenmesi gerektiğin belirterek, "Bazı bankaların bu güncelleme için ilave bir zamana ihtiyaçları bulunuyor. Bu sebeple, kredi kartı ile alışverişte yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımı zorunluğunun 31 Aralık 2024’e ertelenmesi yararlı olacaktır. Hem işletmelerimizin hem de onların dövizle ödeme yapan müşterilerinin sorun yaşamaması için, iş dünyasının bu ertelemeye ilişkin beklentilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilettik” bilgisini verdi.

Müşterinin lira üzerinden ödeme yapması ile kendi bankasının TL’yi dolar veya Euro’ya çevirirken uyguladığı kur ve aldığı komisyon nedeniyle maliyetin arttığını; komisyonun yüzde 10'u aştığını belirten Avdagiç, müşterinin bu nedenle alışveriş yapmaktan vazgeçebileceğini belirterek, "Bu sebeple tüm kartlı ödemelerin yeni nesil yazarkasa POS cihazlarıyla yapılması zorunluluğunun yılsonuna kadar ertelenmesi, sorunun çözülmesi için gerekli zamanı verecektir” şeklinde konuştu.

TURİZM SEKTÖRÜ DE ARALIK SONUNA KADAR ZAMAN İSTİYOR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin'de hem Hazine ve Maliye Bakanlığıdan hem de Kültür ve Turizm Bakanlığından süreyi uzatmaları için vakit istediklerinin altını çizerek, "Hem bankalar kendi altyapı ve sistemlerini hazırlasınlar, hem de otellerde kullandığımız PMS sistemini buna adapte edecek bir vaktimiz olsun. Uygulamanın Aralık sonuna kadar en azından turizm sektörü için uzatılabilmesini bekliyoruz” dedi.