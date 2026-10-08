Yeni Parti’nin iddiaları sonrası Bakan Göktaş’tan yalanlama: “İddialarınızı ispatlayın istifa edeceğim”

Son dakika haberi: Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale bugün fon soruşturmasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a yönelik bir iddiada bulundu. Özlale, "Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir ya da kendisi adına bir başkası PHE ve PYR fonlarında hiç 830 milyon liralık işlem yaptı mı?" diye sordu.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEM YOK

Bakan Göktaş Özlale'nin iddiasını yalanladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Göktaş şunları kaydetti:

"Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona YALAN ve İFTİRADIR. Bu iftiraları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde TELİN EDİYORUM.

Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMİ YOKTUR, kayıtlı hesabı yoktur.

"BAHSETTİKLERİ İŞLEMİN SAHİBİ OLAN ŞAHSIN TC'Sİ FARKLI, BABAMIN TC'Sİ FARKLI"

Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC’si *92 ile biterken babamınki **18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİM.

"EN UFAK İSPATTA İSTİFA EDERİM"

Bu iftirayı ortaya atanlardan DERHAL VE GECİKMEKSİZİN iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum.

Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi hâline getirmesine izin vermeyeceğim.

Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.

"MEYDAN OKUYORUM: YALAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIĞINDA SİZ GÖREVİNİZİ BIRAKCAK MISINIZ?"

Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum:

İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız?

Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum!!!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÜMİT ÖZLALE NE DEMİŞTİ?

Bugün Yeni Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Yeni Partili Ümit Özlale, "Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir ya da kendisi adına bir başkası, PHE ve PYR fonlarında hiç 830 milyon liralık işlem yaptı mı?" sorusu yöneltmişti.