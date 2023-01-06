Yeni rekor yolda! Gram altın 1.200 TL'yi geçecek! Uzman isim tarih vererek duyurdu

Altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların takibinde. Yeni yılda yatırımlarına yön vermek isteyenler altın fiyatlarının ne yönde seyir izleyeceğini araştırıyorlar. Bu kapsamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Memiş, altın fiyatlarında yeni rekorun yolda olduğunu söyledi. İşte tüm detaylar...

''GRAM ALTIN 1.200 TL'Yİ GEÇECEK''

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bugün Ekonomi Arası programına konuk oldu ve merak edilenleri yanıtladı. Memiş şunları aktardı;

'Gram tarafında yakın bir tarihte bu yılın ilk çeyreğinde 1.200'lü rakamları görmemiz çok olasıdır. Yine orta ve uzun vadede 1.300, 1.400'lü rakamlar gelebilir. Gümüş içinde ilk fırsatta 16 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra da 20'li seviyeler artık yıl içerisinde konuşabiliriz diye tahmin ediyorum.' dedi.

HANGİ TİP ALTIN TERCİH EDİLMELİ?

İslam Memiş ayrıca; 'fiziksel altın mı, banka hesabından altın mı, yoksa altın fonu mu almalıyız hangisi daha mantıklı?' sorusuna da yanıt verdi.

Memiş; 'Ekran fiyatları ile serbest piyasa arasında ciddi bir makas farkı var. Mesela gram altın üzerinden örnek verelim. 15-20 liralık bir makas aralığı var. İşlem yaptığınız zaman serbest piyasalarda daha pahalıya satabiliyorsunuz ama ekranlardan daha ucuza da alabiliyorsunuz. Dolasıyla bunu bir fırsata çevirmek için yatırımcı uzun vadeli bir yatırımcı ise yine banka üzerinden alım yapmaya devam etmeli ama satış yapacaksa fiziki olarak bankadan alıp kapalı çarşıda satması daha mantıklı olacaktır. Fonlarda emtia tarafına ağırlık verilmeli. Özellikle altın ve gümüş tarafında 2023 yılında yukarı yönlü hareketler mutlaka olabilir' diye açıkladı.

