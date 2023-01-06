FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni rekor yolda! Gram altın 1.200 TL'yi geçecek! Uzman isim tarih vererek duyurdu

Yeni rekor yolda! Gram altın 1.200 TL'yi geçecek! Uzman isim tarih vererek duyurdu

06.01.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yeni yılın ilk haftasında rekor tazeledi. Ons altın fiyatı 1.865 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 6 ayın zirvesini görmüş oldu. Gram altın da buradan aldığı destekle birlikte 1.124 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. Altın fiyatlarında ise yeni rekor yolda. Gram altın 1200 TL'yi geçecek mi? Uzman isim tarih verdi...

Yeni rekor yolda! Gram altın 1.200 TL'yi geçecek! Uzman isim tarih vererek duyurdu

Altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların takibinde. Yeni yılda yatırımlarına yön vermek isteyenler altın fiyatlarının ne yönde seyir izleyeceğini araştırıyorlar. Bu kapsamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Memiş, altın fiyatlarında yeni rekorun yolda olduğunu söyledi. İşte tüm detaylar...

''GRAM ALTIN 1.200 TL'Yİ GEÇECEK''

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bugün Ekonomi Arası programına konuk oldu ve merak edilenleri yanıtladı. Memiş şunları aktardı;

altın 1

'Gram tarafında yakın bir tarihte bu yılın ilk çeyreğinde 1.200'lü rakamları görmemiz çok olasıdır. Yine orta ve uzun vadede 1.300, 1.400'lü rakamlar gelebilir. Gümüş içinde ilk fırsatta 16 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra da 20'li seviyeler artık yıl içerisinde konuşabiliriz diye tahmin ediyorum.' dedi.

HANGİ TİP ALTIN TERCİH EDİLMELİ?

İslam Memiş ayrıca; 'fiziksel altın mı, banka hesabından altın mı, yoksa altın fonu mu almalıyız hangisi daha mantıklı?' sorusuna da yanıt verdi.

altın 3

Memiş; 'Ekran fiyatları ile serbest piyasa arasında ciddi bir makas farkı var. Mesela gram altın üzerinden örnek verelim. 15-20 liralık bir makas aralığı var. İşlem yaptığınız zaman serbest piyasalarda daha pahalıya satabiliyorsunuz ama ekranlardan daha ucuza da alabiliyorsunuz. Dolasıyla bunu bir fırsata çevirmek için yatırımcı uzun vadeli bir yatırımcı ise yine banka üzerinden alım yapmaya devam etmeli ama satış yapacaksa fiziki olarak bankadan alıp kapalı çarşıda satması daha mantıklı olacaktır. Fonlarda emtia tarafına ağırlık verilmeli. Özellikle altın ve gümüş tarafında 2023 yılında yukarı yönlü hareketler mutlaka olabilir' diye açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev kiralarındaki yüzde 25 sınırından sonra... Dükkanlara da mı gelecek? Dikkat çeken çıkış! Kantinleri işaret ettiEv kiralarındaki yüzde 25 sınırından sonra... Dükkanlara da mı gelecek? Dikkat çeken çıkış! Kantinleri işaret etti
'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu Kılıçdaroğlu tepki gösterip istediği zam oranını duyurdu
Anahtar Kelimeler:
gram altın altın fiyatları İslam Memiş son dakika altın

En Çok Okunan Haberler

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini tek tek açıkladı

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu! Faiz oranları ve vade sürelerini tek tek açıkladı

O tarihten 3 gün sonra... '15 bin TL...' EYT promosyonunda önemli şart

O tarihten 3 gün sonra... '15 bin TL...' EYT promosyonunda önemli şart

EYT’liye fazla maaş! Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince…

EYT’liye fazla maaş! Emekli maaşı ve kıdem tazminatı eklenince…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.