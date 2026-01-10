Yeni sistem geliyor, Cevdet Yılmaz: 'En düşük emeklilik maaşı kavramı olmaz'

2026 yılında kim ne kadar maaş alacak belli oldu. En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı merak edilirken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e kanun teklifinin sunulduğunu açıkladı. Güler'in açıklamasına göre, en düşük emekli aylığı yüzde 18,48 zam ile 20 bin TL oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensupları ile bir araya geldi. Yılmaz, 2026 ile ilgili hedefleri paylaştı. Aynı zamanda maaşları da değerlendiren Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile Emekli Sandığı arasında oluşan zam farkının nedenini de açıkladı. Yılmaz, 6 aylık artışların belirli kurallar çerçevesinde yapıldığını hatırlattı.

"KAVRAM OLMAZ"

En düşük emekli aylığı ile ilgili de konuşan Yılmaz, "Aslında sosyal güvenlik sistemlerinde en düşük emeklilik diye bir kavram olmaz. Bu biraz bizim sistemimize özgü. Dolayısıyla kanun gerekiyor. Otomatik bir sistem değil, bir kanuni düzenlemeyle değişiklik yapabiliyoruz mevcut durumda" sözlerini kullandı.

Diğer ödemelerin prim ve kurala dayalı olduğunu kaydeden Yılmaz, "Esas tartışma, asgari ne kadar meselesi. Bunun sosyal boyutu var. Hükûmet olarak çalışıyoruz. Kaç kişiye ne verilirse ne kadar etkilenir, bütçeye etkisi ne olur, bütçe içi tavanlar gibi... Ama işin her halükârda özü, prim tabii ki" dedi.



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA SİSTEM DEĞİŞİYOR MU?

Entegre ve daha aile odaklı bir sosyal destek sistemi oluşturmak istediklerini belirten Yılmaz, sözelerini şu şekilde devam ettirdi:

"Çünkü en düşük emekli aylığı alan insanlardan bir kısmı hâli vakti yerinde olanlardan oluşabilir. Biz bu ayrımı yapamıyoruz, herkese vermek zorundayız. O en düşük maaşı artırırken, bir sosyal destek mekanizmasıyla yaptığımızda, ihtiyacı olana odaklanan bir destek mümkün hâle gelecek."



TAMAMLAYICI EMEKLİLİK GELİYOR MU?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili olgunlaşmış bir çalışma olmadığının altını çizen Yılmaz, nüfusun yaşlandığını bu nedenle alternatiflerin artırılması gerektiğini kaydetti. Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:



“Başka birtakım alternatif mekanizmalarla da insanların geleceğini daha emin kurgulamalarında, ona hazırlanmalarında fayda var. Ancak bunu yaparken bugünkü işletmeler üzerinde de özellikle içinden geçtiğimiz dönemde yük oluşturmamak önemli. Dengeyle yaklaşıyoruz”

Kaynak: Türkiye Gazetesi