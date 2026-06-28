Yeni taşımacılık modeli geliyor: Türkiye’de bir ilk

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi'nde prototip üretimi tamamlanırken, test aşamasına geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin kara yolu ile demir yolunu aynı lojistik zincirinde buluşturarak taşımacılıkta yeni bir dönemin önünü açacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ tarafından yürütülen projede önemli bir aşamanın geride bırakıldığını ifade etti. Prototip üretiminin başarıyla tamamlandığını aktaran Uraloğlu, test süreçlerinin başladığını ve yeni nesil vagonların lojistik sektörüne çevreci ve ekonomik bir alternatif sunacağını vurguladı.

YIL SONUNA KADAR 100 VAGON ÜRETİLECEK

Tır dorselerinin yerli ve milli imkanlarla üretilen yük vagonlarına yüklenerek demir yolu üzerinden de taşınmasına imkan sağlayacak proje kapsamında üretim hedefi de netleşti.

Uraloğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "TÜRASAŞ'ta bu yıl içinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımız ile milli demir yolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Test süreçlerinin ardından hizmete alacağımız bu vagonlar, kara yolu ve demir yolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha verimli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir lojistik altyapısının oluşmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

KARA VE DEMİR YOLU AYNI TAŞIMA ZİNCİRİNDE BULUŞACAK

Bakan Uraloğlu, geliştirilen vagonlarla kara yolu ve demir yolunun tek bir taşıma zincirinde entegre şekilde kullanılabileceğini belirtti. Buna göre yükler uzun mesafelerde demir yoluyla taşınırken, son kilometre dağıtımlarında kara yolunun sağladığı avantajlardan yararlanılabilecek.

Projenin, hem lojistik maliyetlerini düşürmesi hem de daha sürdürülebilir bir taşımacılık altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır