FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yeni taşımacılık modeli geliyor: Türkiye’de bir ilk

TÜRASAŞ’ın Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi’nde test süreci başladı. Bu yıl 100 vagon üretilecek, kara ve demir yolu entegre edilecek.

Yeni taşımacılık modeli geliyor: Türkiye’de bir ilk

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi'nde prototip üretimi tamamlanırken, test aşamasına geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin kara yolu ile demir yolunu aynı lojistik zincirinde buluşturarak taşımacılıkta yeni bir dönemin önünü açacağını belirtti.

Yeni taşımacılık modeli geliyor: Türkiye’de bir ilk 1

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ tarafından yürütülen projede önemli bir aşamanın geride bırakıldığını ifade etti. Prototip üretiminin başarıyla tamamlandığını aktaran Uraloğlu, test süreçlerinin başladığını ve yeni nesil vagonların lojistik sektörüne çevreci ve ekonomik bir alternatif sunacağını vurguladı.

YIL SONUNA KADAR 100 VAGON ÜRETİLECEK

Tır dorselerinin yerli ve milli imkanlarla üretilen yük vagonlarına yüklenerek demir yolu üzerinden de taşınmasına imkan sağlayacak proje kapsamında üretim hedefi de netleşti.

Yeni taşımacılık modeli geliyor: Türkiye’de bir ilk 2

Uraloğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "TÜRASAŞ'ta bu yıl içinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımız ile milli demir yolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Test süreçlerinin ardından hizmete alacağımız bu vagonlar, kara yolu ve demir yolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha verimli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir lojistik altyapısının oluşmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

KARA VE DEMİR YOLU AYNI TAŞIMA ZİNCİRİNDE BULUŞACAK

Bakan Uraloğlu, geliştirilen vagonlarla kara yolu ve demir yolunun tek bir taşıma zincirinde entegre şekilde kullanılabileceğini belirtti. Buna göre yükler uzun mesafelerde demir yoluyla taşınırken, son kilometre dağıtımlarında kara yolunun sağladığı avantajlardan yararlanılabilecek.

Yeni taşımacılık modeli geliyor: Türkiye’de bir ilk 3

Projenin, hem lojistik maliyetlerini düşürmesi hem de daha sürdürülebilir bir taşımacılık altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev kruvaziyer Bodrum’da: Binlerce turist akın ettiDev kruvaziyer Bodrum’da: Binlerce turist akın etti
UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı"UNESCO mirasına yoğun ilgi: "Beklentimizin üstüne çıktı"

Anahtar Kelimeler:
Lojistik Tır dorse proje taşıma ulaştırma ve altyapı bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları birbirine girdi

Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları birbirine girdi

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ağustos'ta devreye girecek!

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ağustos'ta devreye girecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.