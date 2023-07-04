YENİ TORBA YASA MADDELERİ 2023: Yeni torba yasa ne zaman çıkacak, TBMM'den geçti mi? Memur maaşı zammı, Bağkur affı, staj...

Yeni torba yasa maddeleri ile ilgili araştırmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama nedeniyle hız kazandı. Söz konusu yasanın maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkartılması, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memura verilecek refah payı düzenlemesinin bulunması bekleniyor. Yeni torba yasa maddeleri merak konusu oldu. İşte yeni torba yasa hakkında merak edilenler...

YENİ TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni torba yasa tarihi ile ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor"

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL'YE YÜKSELECEK

En düşük memur maaşının 22 bin TL olması ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçmesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI DÜZENLEMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili torba yasanın temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini belirtti.

TORBA YASA MADDELERİ NELER?

Birinci torba yasanın, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının beklendiği 5 Temmuz'dan sonra gelmesi bekleniyor.

5-6 maddelik bu torbada, önce memurların maaşlarının 22 bin liraya çıkarılması, ardından da 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla emekliye ve memura verilecek refah payı ile ilgili bir düzenleme olacak.

500 TL'lik asgari ücret desteği olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL ve üzerinde alanlarına kademeli bir artış olacak.



