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Yeni trend gümüşe yatırım... Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.11.2020 14:51 | Son Güncelleme

Altından sonra en fazla değer gören kıymetli metal olan gümüş son zamanlarda yatırımcısına çok yüksek karlar sağlıyor. Gümüş yatırımcılara en son Temmuz ayında %33.1 kar getirerek vatandaşlar tarafından yatırım aracı olarak da kullanılmaya başlandı. Peki gümüşe yatırım kar sağlar mı? Uzun vadede gümüşe yatırım yapmak riskli midir? İşte gümüş yatırım seçenekleri ve diğer detaylar...

Yeni trend gümüşe yatırım... Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?

Yatırım aracı olarak, altın kadar güvenilir bir liman görülmeyen gümüş son zamanlarda yatırımcılarına yüksek oranlarda kar sağlamasıyla bir anda yatırımcıların hedefi haline geldi. 2020 Temmuz ayında yatırımcısına %33.1 kar sağlayarak, şaşırtıcı bir şekilde karlı kazanç sağlamıştı. Altından sonra güvenilir liman olarak kabul edilmeye başlayan gümüşün son zamanlarda istikrarlı bir şekilde kazandırmaya başlamasıyla yatırımcılar karı gerçekten hissetmeye başladı. Gümüşün kar getirmesinin ardından yatırım aracı olarak gümüşü görmesiyle, gümüşe yatırım yapılır mı, gümüşe yatırım karlı mı araştırmalarına başladı.

gümüşe yatırım yapılır mı, gümüşe yatırım karlı mı

GÜMÜŞE YATIRIM YAPILIR MI?

Gümüş yatırım amacı olarak altınla benzerlik gösterir. Bu kıymetli madenler genelde küresel krizlerden ve para birimlerinin net olmadığı tıpkı şu an yaşadığımız koronavirüs dönemi gibi ekonomik sorunların yaşandığı zamanlarda çok fazla talep görür.

gümüşe yatırım yapılır mı, gümüşe yatırım karlı mı

Vatandaşlar paranın belirsizleştiği bu dönemlerde altın ve gümüş gibi kıymetli madenleri, daha sonra kullanmak için nakit stoğu olarak görür. Peki altın piyasası gibi geniş bir piyasası olmayan gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüş yatırımı kar sağlar mı? İşte gümüş yatırım seçenekleri...

gümüşe nasıl yatırım yapılır, yatırım aracı olarak gümüş nasıl kullanılır

GÜMÜŞE NASIL YATIRIM YAPILIR?

Altın gibi kıymetli madenlere yatırım yapanlar gümüşe de yatırım yaparak, gümüşü de yatırım aracı olarak kullanmaya başladı. Peki gümüşe nasıl yatırım yapılır, yatırım aracı olarak gümüş nasıl kullanılır belirtelim:

gümüşe yatırım yapılır mı, gümüşe yatırım karlı mı

Gümüş de tıpkı altın gibi fiziksel olarak satın alınarak saklanılabilir,

Piyasadaki en yüksek likiditeyi sunan Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) yatırım yapılabilir,

Piyasalarda al sat yaparak,

Gümüş madenciliği yapan şirketlerde hisse senedi satın alınabilir,

Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri (VİOP) satın alınarak gümüşe yatırım yapılabilir.

gümüşe nasıl yatırım yapılır, yatırım aracı olarak gümüş nasıl kullanılır

GÜMÜŞE YATIRIMIN RİSKLERİ NELERDİR?

Gümüşe yatırım yapmanın riskleri var mı? Gümüşe yatırım yaparken bazı riskler bulunmaktadır. Örneğin gümüşe yatırım sırasında alınan bazı yüksek komisyon ücretlerinden dolayı, patansiyeli fazla olan farklı bir yatırım aracını elinizden kaçırmanıza neden olabilir. Gümüşte ekonomik belirsizliklerden dolayı yaşanan fiyat dalgalanması ile zarar edilebilir.

gümüşe nasıl yatırım yapılır, yatırım aracı olarak gümüş nasıl kullanılır

NEDEN GÜMÜŞE YATIRIM YAPILIR?

kıymetli madenler arasında gümüş daha uygun bir seçenektir. Altın gibi yüksek fiyata çok az almak yerine, daha uygun fiyata daha fazla gümüş alınacağı için düşük bütçeli yatırımcıların favorisidir. Gümüşün fiyat dalgalanmaları altın gibi aşağı yukarı değil de daha keskin çizgide yukarı doğru hareket eder.

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

gümüşe nasıl yatırım yapılır, yatırım aracı olarak gümüş nasıl kullanılır

Altına oranla daha fazla oynak fiyatlandırmaları olduğu için gümüşe yatırım daha karlıdır. Hem gümüşün daha az yatırımcısının olması hem de küçük bir piyasaya sahip olması, neden gümüşe yatırım yapılır cevabı olur.

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