Yeni trend gümüşe yatırım... Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?

Yatırım aracı olarak, altın kadar güvenilir bir liman görülmeyen gümüş son zamanlarda yatırımcılarına yüksek oranlarda kar sağlamasıyla bir anda yatırımcıların hedefi haline geldi. 2020 Temmuz ayında yatırımcısına %33.1 kar sağlayarak, şaşırtıcı bir şekilde karlı kazanç sağlamıştı. Altından sonra güvenilir liman olarak kabul edilmeye başlayan gümüşün son zamanlarda istikrarlı bir şekilde kazandırmaya başlamasıyla yatırımcılar karı gerçekten hissetmeye başladı. Gümüşün kar getirmesinin ardından yatırım aracı olarak gümüşü görmesiyle, gümüşe yatırım yapılır mı, gümüşe yatırım karlı mı araştırmalarına başladı.

GÜMÜŞE YATIRIM YAPILIR MI?

Gümüş yatırım amacı olarak altınla benzerlik gösterir. Bu kıymetli madenler genelde küresel krizlerden ve para birimlerinin net olmadığı tıpkı şu an yaşadığımız koronavirüs dönemi gibi ekonomik sorunların yaşandığı zamanlarda çok fazla talep görür.

Vatandaşlar paranın belirsizleştiği bu dönemlerde altın ve gümüş gibi kıymetli madenleri, daha sonra kullanmak için nakit stoğu olarak görür. Peki altın piyasası gibi geniş bir piyasası olmayan gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüş yatırımı kar sağlar mı? İşte gümüş yatırım seçenekleri...