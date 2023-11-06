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Yeni tutarın sinyali geldi! Faizsiz evlilik kredisine ek çeyiz desteği: 36.548 liradan 57.915 liraya yükselecek

06.11.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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Evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi için düğmeye basılırken, bankada birikim yapanlara devlet katkısı da sürüyor. Yüzde 58.46 çıkan yeniden değerleme oranına göre 36.548 lira olan devlet katkısı üst sınırı 57.915 liraya çıkacak. Çiftler iki ayrı hesapla tutarı katlayabilecek...

Yeni tutarın sinyali geldi! Faizsiz evlilik kredisine ek çeyiz desteği: 36.548 liradan 57.915 liraya yükselecek

Evlenenlere 150 bin lira faizsiz kredi desteğinin yolunu açacak düzenleme Meclis'e sevk edilirken, bankada birikim yapanlara devlet katkısı ödemesi devam ediyor. Açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara, devlet nakdi destekte bulunuyor.

Takvim’in haberine göre Çeyiz hesabında ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl Ocak'ta yeniden değerleme oranı kadar yükseliyor. Yeni tutarların sinyali geldi. 36.548 lira olan devlet katkısı üst sınırı, yüzde 58.46 yeniden değerleme oranıyla 57.915 liraya çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp devletten 115.830 lira alabilecek.

TÜRK LİRASI (260)

İşte çeyiz hesabında yeni yılda hayata geçmesi beklenen yeni tutarlar:

Aylık ödemede alt sınır 630,51 liradan 999,11, üst sınır 6.305,22 liradan 9. 991,25 liraya çıkacak. 3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise 1.891,56 lira olan alt sınır 2. 997,37 liraya, 18.915,74 lira olan üst sınır 29.973,88 liraya yükselecek. Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 94.578 lira yatırabiliyordu. 2024'te hesap açanlar bir defada en çok 149.869 lira yatırabilecek.

TÜRK LİRASI (370)

EN AZ 3 YIL BİRİKİM ŞART

Düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arası olanlar birikimin yüzde 20'si kadar, en çok 26.396 lira; 48 ile 59 ay arası olanlar birikimin yüzde 22'si kadar, maksimum 30.457 lira; 60 ay ve üzeri olanlar ise birikimin yüzde 25'i kadar, en çok 36.548 lira devlet katkısı alabiliyor.

Yüzde 58.46 yeniden değerleme oranı yansıtılırsa devlet katkısı üst limiti düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 41.827 TL, 48-59 ay arası olanlarda 48.262 TL, 60 ay ve üzeri olanlarda 57.915 TL’ye yükselecek. 5 yılda 231.660 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, 57.915 lira devlet katkısı alabilecek.

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BUNLARA DİKKAT EDİN!

Çeyiz hesabı desteğinden yararlanmak isteyenlerin şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor:

• Hesap 24 yaşını doldurmadan önce açılmalı.

• 18 yaşından küçükler adına da veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.

• Hesaptan bir dönem içerisinde en fazla 2 defa çekim hakkı var. Ancak çekim
hakkının kullanılması halinde hesapta kalan bakiye, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmamalı.

• Düzenli ödemelerini minimum 36 ay aksatmadan tamamlayan katılımcı, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliği yaptığı zaman devlet katkısını hak eder.

• Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak belge ile çeyiz hesabının bulunduğu banka şubesine başvurulması gerekir.

• Devlet katkısının hesaplanmasında evlilik tarihindeki birikim esas alınır.

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