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Yeni vergi düzenlemesinde ‘izah et’ dönemi! Hesap veremeyen yandı: 100 bin lira geliri olan bir kişi…

23.06.2024 07:53
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Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında yeni bir vergi paketi üzerinde çalışıyor. Gelirinden çok harcayanlar, kirayı elden alanlar, IBAN ile ödeme yapanlar özellikle bakanlık kıskacındaydı ve düzenlemede sona gelindi. O paket önümüzdeki hafta meclise gelecek. İşte yeni vergi düzenlemesinin ayrıntıları…

Yeni vergi düzenlemesinde ‘izah et’ dönemi! Hesap veremeyen yandı: 100 bin lira geliri olan bir kişi…

Kira gelirinden, IBAN’la satışa, lüks harcamadan, post cihazına kadar birçok önemli başlıkta yapılan düzenleme yeni vergi paketi ile meclise geliyor. Vergi kaçırana da gelirinden çok harcama yapana da özetle birçok kalemde denetim ve vergi cezası yolda. Özel usulsüzlük cezaları 7 bin 500 liradan başlayacak 20 milyon TL'ye kadar yükselebilecek. 30 bin liralık bir kirayı elden ödediyse bir kiracı işte bu noktada ev sahibi % 10'unu yani 3 bin lirasını da yine maliyeye ödemek zorunda kalacak.

KİRAYI ELDEN ÖDEYENLERDE TAKİP EDİLECEK

Vergi uzmanı Nedim Türkmen yeni vergi paketi ile ilgili ATV Haber’e yaptığı açıklamasında “Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması vergilendirilmeyen alanların vergilendirilmesi birçok unsur söz konusu. Yeni vergi paketinde kiracılar da artık maliyenin yakın markajında olacak öyle ki kirayı elden ödeyene de ceza gelecek. Özel usulsüzlük cezası kesilecek” ifadelerini kullandı.

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‘FİŞ ALMAYALIM İNDİRİM YAP’ DÖNEMİ BİTİYOR!

Post cihazını başkasına kullandıranlara yine bir süredir maliyenin takibinde olanla ödeme yapanlara ağır yaptırımlar geliyor. ‘Fiş almayalım indirim yap’ dönemi de artık sona eriyor. Fiş düzenlememenin cezası 3 bin 400 liradan 30 bin liraya yükselecek.

IBAN İLE ÖDEMELERE AĞIR CEZALAR YOLDA

Son dönemde berbere, lokantaya ya da herhangi küçük bir esnaftan alışveriş yapıldığında ödemeler genellikle IBAN ile yapılıyordu. Maliye Bakanlığı IBAN’la yapılan ödemeleri de mercek altına alıp her bir fiş kesilmeyen harcamaya 3 bin 400 liralık ceza kesince IBAN ile ödemeler bıçak gibi kesilmişti. İşte yeni vergi paketinde IBAN ile gönderilen o ödemelere de daha ağır cezalar olacak.

20 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA KESİLEBİLECEK

IBAN numarasını bir esnafa verip de oraya kullandırırsa bununla alakalı da cezası 30 bin lira ile 20 milyona kadar çıkan ağır yaptırımlar olacak.

AVUKAT VE DOKTORLAR DA VERGİ RADARINDA ‘İZAH ET’ DENECEK!

Avukat, doktor, diş hekimi, restoran, kafe ve kuaför gibi serbest meslek çalışanlarına da hasılat sorgusu geliyor. Ekipler ayda 3, yılda 12'den az olmamak kaydıyla yoklamaya gidecek. Günlük kazançları tespit edilecek. Tespit edilen tutarlar ile mükellefin beyanı karşılaştırılarak buradaki fark % 20'den fazla ise mükellef aradaki farkın izahı için davet edilecek. İzah yeterli görülmezse düzeltme beyannamesi istenecek ve vergi incelemesi yapılacak.

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100 BİN LİRA GELİRİ OLAN 200 BİN LİRA HARCARSA HESABI İSTENECEK

Yeni vergi paketindeki en kritik başlıklardan biri gelirinden fazla harcama yapanlarla ilgili mesela vatandaşın 100 bin liralık yasal olarak bir geliri görünüyor ama maliye harcamalarına baktığında ayda 200 bin liradan fazla bir harcaması var. Bu noktada maliye o vatandaşı çağıracak 100 bin liralık gelirin varken bu 200 bin liralık harcamayı nasıl yaptın izah et diyecek. Böylelikle Türkiye'de çok fazla gelir elde ettiği halde beyan etmeyen birçok kişinin kayıt altına alınabilmesi hedefleniyor. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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