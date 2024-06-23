Yeni vergi düzenlemesinde ‘izah et’ dönemi! Hesap veremeyen yandı: 100 bin lira geliri olan bir kişi…

Kira gelirinden, IBAN’la satışa, lüks harcamadan, post cihazına kadar birçok önemli başlıkta yapılan düzenleme yeni vergi paketi ile meclise geliyor. Vergi kaçırana da gelirinden çok harcama yapana da özetle birçok kalemde denetim ve vergi cezası yolda. Özel usulsüzlük cezaları 7 bin 500 liradan başlayacak 20 milyon TL'ye kadar yükselebilecek. 30 bin liralık bir kirayı elden ödediyse bir kiracı işte bu noktada ev sahibi % 10'unu yani 3 bin lirasını da yine maliyeye ödemek zorunda kalacak.
Vergi uzmanı Nedim Türkmen yeni vergi paketi ile ilgili ATV Haber’e yaptığı açıklamasında “Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması vergilendirilmeyen alanların vergilendirilmesi birçok unsur söz konusu. Yeni vergi paketinde kiracılar da artık maliyenin yakın markajında olacak öyle ki kirayı elden ödeyene de ceza gelecek. Özel usulsüzlük cezası kesilecek” ifadelerini kullandı.
Post cihazını başkasına kullandıranlara yine bir süredir maliyenin takibinde olanla ödeme yapanlara ağır yaptırımlar geliyor. ‘Fiş almayalım indirim yap’ dönemi de artık sona eriyor. Fiş düzenlememenin cezası 3 bin 400 liradan 30 bin liraya yükselecek.
Son dönemde berbere, lokantaya ya da herhangi küçük bir esnaftan alışveriş yapıldığında ödemeler genellikle IBAN ile yapılıyordu. Maliye Bakanlığı IBAN’la yapılan ödemeleri de mercek altına alıp her bir fiş kesilmeyen harcamaya 3 bin 400 liralık ceza kesince IBAN ile ödemeler bıçak gibi kesilmişti. İşte yeni vergi paketinde IBAN ile gönderilen o ödemelere de daha ağır cezalar olacak.
IBAN numarasını bir esnafa verip de oraya kullandırırsa bununla alakalı da cezası 30 bin lira ile 20 milyona kadar çıkan ağır yaptırımlar olacak.
Avukat, doktor, diş hekimi, restoran, kafe ve kuaför gibi serbest meslek çalışanlarına da hasılat sorgusu geliyor. Ekipler ayda 3, yılda 12'den az olmamak kaydıyla yoklamaya gidecek. Günlük kazançları tespit edilecek. Tespit edilen tutarlar ile mükellefin beyanı karşılaştırılarak buradaki fark % 20'den fazla ise mükellef aradaki farkın izahı için davet edilecek. İzah yeterli görülmezse düzeltme beyannamesi istenecek ve vergi incelemesi yapılacak.
Yeni vergi paketindeki en kritik başlıklardan biri gelirinden fazla harcama yapanlarla ilgili mesela vatandaşın 100 bin liralık yasal olarak bir geliri görünüyor ama maliye harcamalarına baktığında ayda 200 bin liradan fazla bir harcaması var. Bu noktada maliye o vatandaşı çağıracak 100 bin liralık gelirin varken bu 200 bin liralık harcamayı nasıl yaptın izah et diyecek. Böylelikle Türkiye'de çok fazla gelir elde ettiği halde beyan etmeyen birçok kişinin kayıt altına alınabilmesi hedefleniyor.