Yeni vergi paketi Resmi Gazete'de: Araç satışında artık harç alınacak, emlak vergisinde oran değişti

19 Aralık Cuma (bugün) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni vergi paketiyle birlikte kuyumculuk faaliyetleri, ikinci el araç satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belge ve izinleri ile kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatları yıllık vergi harcı kapsamına alındı. Düzenlemeyle, vergi tabanının genişletilmesi ve kamu gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

EMLAK VERGİSİ 2 KAT FAZLASINI GEÇEMEYECEK

NTV'e yer alan habere göre; düzenlemeyle emlak vergisinde yüksek artışlara karşı, 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi değerleri 2025 yılına ait vergi değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek. Belediyeler daha yüksek bir bedel talep edemeyecek.

Emlak vergisi değeri her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerinden değerleme oranı kadar artırılacak.

ARAÇ SATIŞINDAN HARÇ ALINACAK

Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak. Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde iki oranında harç tahsil edilecek.

YANLIŞ BEYANA CEZA YÜZDE 25 ORANINDA ARTTI

Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza bir kat artırıldı.

Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak. Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.

Yeni düzenlemeyle konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulaması sona erecek. Mükelleflerin kazançlarının artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilmesi ve yılın son çeyreğine ait geçici vergi beyannamesi alınması düzenlendi.

PRİME ESAS KAZANÇTA ÜST SINIR ARTTI

Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7.5 katından 9 katına yükseltildi.

UEFA organizasyonlarında KDV istisnası getirilecek. Ayrıca yapılan değişiklikle UEFA organizasyonlarında gelir elde eden tüzel kişiler Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulacak.

Vadeli çek uygulamasının süresi 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.