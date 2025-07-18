'Yeni vergiler yolda' Akaryakıt, tütün ve alkol... Canlı yayında tek tek sıraladı 'Yapılmasaydı bütçe şu anda tarrumardı'

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılının ilk 6 ayında 980 milyar 478 milyon lira açık verdi. Ayrıca, Haziran ayında personel giderleri de yüzde 33,7 artarak 277 milyar 592 milyon lira oldu. Bakanlığın verilerine göre, vergi geliri tahsilatı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 58,3 artarak 764 milyar 929 milyon liraya çıktı. Yılın ilk 6 ayında bütçenin verdiği açıktan dolayı yıl sonu hedefine ulaşmakta zorlanabileceği konuşuluyor.

Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, Ekol TV'ye kötü haberi açıkladı. Aydoğmuş, "Rakamlara baktığımız zaman özellikle 3 vergi kaleminde çok ciddi anlamda sapma var, dramatik bir düşüş var" dedi.

"YENİ VERGİLER YOLDA"

6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından vergi oranlarında artış yapıldığını hatırlatan Aydoğmuş, "Motorlu taşıtlar vergisinde ilk 6 ayda 315 milyar vergi toplanmış, yıl sonu 800 milyar lira hedef, çok ciddi bir fark var. Bundan dolayı motorlu taşıtlarda bir ÖTV artışı gündemde. Yeni vergiler yolda. Sadece motorlu taşıtlar ile ilgili de değil. Tütün mamülleri, alkollü içecekler, akaryakıtta yüzde 20'ye yakın bir zam gelebilir, hiç sürpriz olmaz" sözlerini kullandı.

ÖTV ORANLARI GÜNCELLENECEK Mİ?

Yüzde 20'lik bir artış yapıldığında yıl sonu hedefin tutacağını aktaran Aydoğmuş, "Yıl sonunda tahsil edilmesi planlanan 535 milyar liralık bir vergi hedefi var. 50 milyar liralık sadece akaryakıt ürünlerinden alınması gerekn ÖTV'de sapma var, bunlar çok büyük rakamlar" sözlerini kullandı.

"BÜTÇE ŞU AN TARRUMARDI"

Hareket alanının çok dar olduğunun altını çizen Aydoğmuş, "Oraları dışarıda bırakıyorum. Eğer kamudaki bu 6 aylık periyotta yaklaşık olarak yani 1,5 trilyonluk bir öngörülenden daha düşük harcama yapılmış. O yapılmasaydı bütçe şu anda tarrumardı. Yani ona rağmen şu anda durumumuz vahim. Yani gelir durumundaki sıkıntıyı vurgulamak açısından, oradaki vahameti anlatmak açısından söylüyorum" sözlerini sarf etti.

Yeni vergilerin yolda olduğunu aktaran Aydoğmuş, cümlelerini şu şekilde tamamladı:



"Bir numarada motorlu araçlar var. Hatta şu anda Mecliste bir yasa teklifi var. O çıktığı zaman Cumhurbaşkanına verilen bir yetki var. Motorlu araçlarda özel tüketim vergisinde bir artış bekliyoruz. Akaryakıtta bekliyoruz doğal olarak.

Ama özellikle tütün mamullerinde ilk 6 ayda 184 milyar toplanmış. Yıl sonu hedef 456 milyar. Tütün mamülünde KDV + ÖTV yükü yüzde 81 seviyesinde. Orada vergi doyum noktasına ulaşılmış vaziyette. Siz burayı artırdıkça kaçak bu sefer devreye giriyor"