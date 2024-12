Yeni yıl gelmeden 'fahiş fiyatlı olacak' söylentileri başladı ama...Et ve Süt Kurumu duyurdu: 15 Ocak itibarıyla ucuz et piyasaya girecek!

Kırmızı ete zam gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilirken Et ve Süt Kurumu'ndan konu ile ilgili tedbir aldığını keydetti. Yılbaşından sonra et fiyatlarında ani ve fahiş düzeyde artışın yaşanacağı konuşulurken, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç et fiyatları için açıklamada bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Tunç et fiyatları ile ilgili şu sözleri kullandı:



“Bu söylentileri çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli ki, Tarım ve Orman Bakanlığı bu tür söylentileri çıkaran fırsatçılara imkân vermeyecektir. Bu kapsamda ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bizim görüşmelerimiz de hep bu yönde. Yani fırsatçılar boş yere umutlanmasınlar. Yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış olması için hiçbir sebep yok. Bunlar paket et ithalatını bile gündeme getirmek istiyorlar. Üreticilerimiz kesinlikle oyuna gelmesin. ‘Biraz daha bekleyelim daha çok kazanalım’ diye düşünenler bu fırsatçıların ekmeğine yağ sürmüş olacak”

KIRMIZI ET FİYATLARI ARTACAK MI?

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci de Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatları için önlem aldığını belirterek, “Kurum bu dönemde daha fazla kesim yapmak için hazırlıklarını yaptı. Dolayısıyla şu an kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış beklenmiyor" şeklinde konuştu.

15 OCAK TARİHİNE KADAR 15 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ YAPILACAK

ESK, yeni yıla girerken kırmızı et piyasasına yönelik tedbirler aldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde kesime hazır canlı stok bulunduran ESK, bunun dışında kesimlik canlı hayvan da tedarik ederek 15 Ocak tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapacak. Kesimden elde edilen etler piyasayı regüle etmek amacıyla uygun fiyattan market, kasap ve et sanayicilerine ulaştırılacak.