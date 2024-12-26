FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni yıl gelmeden 'fahiş fiyatlı olacak' söylentileri başladı ama...Et ve Süt Kurumu duyurdu: 15 Ocak itibarıyla ucuz et piyasaya girecek!

Yeni yıl gelmeden 'fahiş fiyatlı olacak' söylentileri başladı ama...Et ve Süt Kurumu duyurdu: 15 Ocak itibarıyla ucuz et piyasaya girecek!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.12.2024 08:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla girerken vatandaş gıda ürünlerine zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Özellikle kırmı ette fiyat artışının olup olmayacağı merak edilirken Et ve Süt Kurumu'ndan konu ile ilgili açıklama geldi. Kurum, 15 bin büyükbaş hayvan kesiminin olacağını kaydederek, fiyat artışı beklemediğini belirtti.

Yeni yıl gelmeden 'fahiş fiyatlı olacak' söylentileri başladı ama...Et ve Süt Kurumu duyurdu: 15 Ocak itibarıyla ucuz et piyasaya girecek!

Kırmızı ete zam gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edilirken Et ve Süt Kurumu'ndan konu ile ilgili tedbir aldığını keydetti. Yılbaşından sonra et fiyatlarında ani ve fahiş düzeyde artışın yaşanacağı konuşulurken, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç et fiyatları için açıklamada bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Tunç et fiyatları ile ilgili şu sözleri kullandı:

“Bu söylentileri çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli ki, Tarım ve Orman Bakanlığı bu tür söylentileri çıkaran fırsatçılara imkân vermeyecektir. Bu kapsamda ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bizim görüşmelerimiz de hep bu yönde. Yani fırsatçılar boş yere umutlanmasınlar. Yılbaşından sonra kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış olması için hiçbir sebep yok. Bunlar paket et ithalatını bile gündeme getirmek istiyorlar. Üreticilerimiz kesinlikle oyuna gelmesin. ‘Biraz daha bekleyelim daha çok kazanalım’ diye düşünenler bu fırsatçıların ekmeğine yağ sürmüş olacak”

et

KIRMIZI ET FİYATLARI ARTACAK MI?

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci de Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatları için önlem aldığını belirterek, “Kurum bu dönemde daha fazla kesim yapmak için hazırlıklarını yaptı. Dolayısıyla şu an kırmızı et fiyatlarında ani ve aşırı bir artış beklenmiyor" şeklinde konuştu.

15 OCAK TARİHİNE KADAR 15 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KESİMİ YAPILACAK

ESK, yeni yıla girerken kırmızı et piyasasına yönelik tedbirler aldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde kesime hazır canlı stok bulunduran ESK, bunun dışında kesimlik canlı hayvan da tedarik ederek 15 Ocak tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapacak. Kesimden elde edilen etler piyasayı regüle etmek amacıyla uygun fiyattan market, kasap ve et sanayicilerine ulaştırılacak.

Anahtar Kelimeler:
kırmızı et Et ve Süt Kurumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

İş dünyasından asgari ücret yorumu! Yeni taleplerini açıkladı

100 bin TL'si olan üstüne 60 bin TL koydu! Ne altın ne döviz

100 bin TL'si olan üstüne 60 bin TL koydu! Ne altın ne döviz

Suriye'de birçok il karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Ölü ve yaralılar var

Suriye'de birçok il karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Ölü ve yaralılar var

'Mourinho varsa ben yokum' dedi! Okan Buruk devreye girdi

'Mourinho varsa ben yokum' dedi! Okan Buruk devreye girdi

1 Temmuz 2025'e kadar bu arabaları satamayacaksınız

1 Temmuz 2025'e kadar bu arabaları satamayacaksınız

2 milyar TL'lik borç silindi, ödeyenlere para iadesi yapılmayacak! ÖTV'siz araç alımında da kurallar değişti

2 milyar TL'lik borç silindi, ödeyenlere para iadesi yapılmayacak! ÖTV'siz araç alımında da kurallar değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.