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Yeni yıla sayılı gün kaldı... İşçi, memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.11.2024 08:47
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Memur ve işçiler gibi maaşlı çalışanların kazançları her yıl gelir vergisi tarifesine göre vergilendiriliyor. TÜİK'in ekim ayı enflasyonunu açıklaması ile beraber Yeniden Değerleme Oranı belli olmuştu. Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanarak bu oranı yüzde 50 artırma, azaltma yetkisi bulunuyor. Bir düzeltme yapıldığı takdirde vergi diliminin 110 bin TL’den 158 bin TL’ye yükselmesi bekleniyor...

Yeni yıla sayılı gün kaldı... İşçi, memur 2025'te ne kadar vergi ödeyecek?

Bu yıl ücretlilerin elde ettiği kazançların 110 bin TL’ye kadarlık kısmına yüzde 15, 110.000 TL - 230.000 TL arasındaki kısmına yüzde 20, 230.000 TL - 870.000 TL arasındaki kısmına yüzde 27, 870.000 TL– 3.000.000 TL arasındaki kısmına yüzde 35, 3.000.000 TL’yi aşan kısmına da yüzde 40 oranında vergi uygulanıyor.

Bu kapsamda yüzde 43,93’lük artış ile gelir vergisi dilimleri 2025 yılında şöyle olacak:

158.000 TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15,
158.000 TL – 330.000 TL arası kazançlarda yüzde 20,
330.000 TL – 1.250.000 TL arası kazançlarda yüzde 27,
1.250.000 TL – 4.300.000 TL arası kazançlarda yüzde 35,
4.300.000 TL üzeri kazançlarda yüzde 40

İLK VERGİ DİLİMİ 158 BİN LİRAYA YÜKSELECEK

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, örneğin, 2024’te 110 bin TL'ye kadar olan kazançlar yüzde 15 oranında vergilendirildi ancak bu miktar önümüzdeki yıl Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 43,93 artarsa ilk vergi dilimi 158 bin TL'ye yükselecek. Bu durumda çalışanların vergi dilimi yükseldikçe net ücretlerinden daha az kesinti yapılacak. Cumhurbaşkanının yetkisini kullanması durumunda ise ilk dilim 237 bin TL’ye kadar çıkabilir.

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VERGİ YÜKÜNÜ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Vergi dilimi artış oranları, maaşlar üzerindeki vergi yükünü doğrudan etkiliyor. Geçmiş yıllarda vergi dilimleri asgari ücretin çok katı iken, 2024 yılında asgari ücretin yalnızca 5,5 katı seviyesine kadar düştü. Eğer vergi dilimi, asgari ücretin 17 katı olan 340 bin TL seviyesinde olsaydı, örneğin brüt maaşı 32.587 TL olan bir çalışan 2024’te ödediği 32.840 TL vergiyi 15.701 TL’ye düşürebilecekti. Aynı şekilde, asgari ücretin 12 katı olan 240 bin TL seviyesinde olsaydı, brüt maaşı 23.000 TL olan bir işçi 6.444 TL yerine yalnızca 501 TL vergi ödeyecekti.

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İŞÇİ VE İŞVEREN VERGİ DİLİMİNDE YÜKSEK ARTIŞ İSTİYOR

İşçi ve işveren sendikaları vergi dilimindeki artışların düşük kalmasının işçilerin eline geçen net ücretleri düşürmesinden yakınıyor. TÜRK – İŞ, HAK – İŞ, DİSK ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) her platformda bu konudaki taleplerini dile getiriyor. Üç işçi konfederasyonunun bu yıl yaz ve sonbaharda ayrı ayrı gerçekleştirdiği eylemlerin ortak temalarından birini de vergi diliminin düşüklüğü oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Memur vergi
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