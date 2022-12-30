FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

30.12.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç sahiplerine sağlanan aylık ödeme miktarı, asgari ücretin 8.500 TL olmasıyla birlikte 8.006 TL'ye yükseltilecek. Ancak başvuru yapmak için 1 aylık süre sınırı bulunuyor. Bu süre içerisinde gerekli belgelerle başvurunun tamamlanması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İşte tüm ayrıntılar...

Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

Yeni yılda asgari ücretle beraber memur ve emekli zammı, yardım ödenekleri gibi birçok ödemenin tutarı değişecek. 2022 yılında hak sahiplerine 5.137 TL olarak ödenen işsizlik maaşı, hesaplamalara göre yeni yılda 8.006 TL olarak verilecek. Düzenli ödemeden faydalanabilmek için başvuru süresine dikkat edilmesi gerekiyor. İşte tüm ayrıntılar...

Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

8.006 TL MAAŞ BAĞLANACAK

Asgari ücretin 8.500 TL olmasıyla işsizlik maaşı miktarı da değişti. Bununla birlikte en düşük işsizlik maaşı 4 bin 3 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 8 bin 6 TL oldu.

Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

İşsizlik maaşı, iş sözleşmesinin sona erdiği an itibarıyla geriye yönelik yüz yirmi günlük süre içinde primleri ödenmiş işsizlere verilir. İşçi, iş sözleşmesinin bitmesinin ardından geriye yönelik son üç yıl süre içinde en az altı yüz prim günü çalışmış olmalıdır.

Hizmet akdinin feshinden önce son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik maaşı bağlanır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: 2022'nin son günlerinde Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı! 'Orta vadeli hedef...'Son dakika: 2022'nin son günlerinde Merkez Bankası'ndan enflasyon mesajı! 'Orta vadeli hedef...'
Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!
Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...Yoğun talep sonrası SGK'dan çok kritik EYT açıklaması! Yasalaşma süreci...
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İşsizlik Maaşı ödeme

En Çok Okunan Haberler

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

Yer: Ankara! İnşaat sırasında bulundu, 'gizemli' tünel korkuya yol açtı

'Beni aradın' düellosunda son perde!

'Beni aradın' düellosunda son perde!

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Vergi dilimleri için 48 saatten az kaldı!

Vergi dilimleri için 48 saatten az kaldı!

Kimse bunu bilmiyor, fırsata çevirdiler! Araç sahipleri dikkat: Paralarınızı geri alabilirsiniz

Kimse bunu bilmiyor, fırsata çevirdiler! Araç sahipleri dikkat: Paralarınızı geri alabilirsiniz

O belediyeden zam hamlesi! En düşük işçi maaşı 18 bin lira oldu

O belediyeden zam hamlesi! En düşük işçi maaşı 18 bin lira oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.