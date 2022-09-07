Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Sadece 3 ay kaldı! Rakam netleşmeye başladı

Temmuz ayında maaşları artan memur ve emekliler önümdeki yıl için zam miktarlarını araştırmaya başladı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre uygulanacak zam oranı için iki veri belli oldu. Önümüzdeki 4 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması ile zamlar belli olacak. Orta vadeli plandaki hedefler dikkate alındığında yıl başında yüzde 16 ve yüzde 17'lik bir zam gündemde. Ancak cumhurbaşkanı kararı ile bu rakam revize edilebiliyor.

YIL SONUNDAKİ ENFLASYON RAKAMINA GÖRE BELLİ OLACAK

Yeni yıl yaklaştıkça gözler memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zamlarda. Memur ve emeklilerin 2023 yılında alacağı zamlar geçtiğimiz yıl yapılan 6'ncı toplu sözleşmede belirlenmişti. Buna göre 4 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisi ilk 6 ayda yüzde 8, ikinci 6 ayda da yüzde 6 zam alacak. Bu zamlara ek olarak enflasyon farkı da eklenecek. Şu ana kadar 2 aylık enflasyon verisi belli oldu. Buna göre Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 3.86 olarak gerçekleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN EN AZ YÜZDE 17 ZAM GÜNDEMDE

Hükümet, Orta Vadeli Program'da 2022 enflasyon tahminini de açıkladı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 16, memur ve memur emeklileri için ise yaklaşık yüzde 17 oranında zam ortaya çıkıyor. Memurların ve emeklilerin kesin zam oranları Ocak ayında belli olacak. Memurlar ve memur emeklileri için 3600 ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girmesi le bu oralar artacak.

ÇALIŞMLAR ARALIK AYINDA YAPILACAK

Yüzde 17 dikkate alındığında en düşük memur maaşı da 9 bin 105 liradan 10 bin 644 liraya, memur emeklilerinde 6 bin liradan 7 bin 100 liraya yükselecek. Ancak bu konudaki çalışmaların aralık ayında yapılacağı ve "tatmin edici" bir zammın verileceğine vurgu yapılıyor.



