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Yeni yönetmelikler kapıda: Fahiş fiyatla mücadelede denetimler artırılacak

29.12.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı asgari ücrete gelen yüzde 49 zammın ardından fahiş fiyat uygulayanlara karşı harekete geçti. Bakanlık piyasa denetimlerini sıklaştırmak için yeni yönetmelik hazırlığında. Yönetmeliklere göre denetim sayısı artacak, dijital platformlar da yakın takibe alınacak.

Yeni yönetmelikler kapıda: Fahiş fiyatla mücadelede denetimler artırılacak

Asgari ücretin geçtiğimiz günlerde yüzde 49 zamlanmasının ardından fahiş fiyat endişesi de gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı’nın piyasa denetimlerinde elini güçlendirecek 7 yeni yönetmelik hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da tavizsiz şekilde takip ve denetimler yaptıklarını söyledi.

Dokuz bakanlığın temsil edildiği ve 3 bakanın katıldığı Piyasa Gözetimi, Denetim ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu toplantısının ardından Yeni Şafak’a konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bugünkü toplantının sağlığa zararlı ürünlerin üretimi ve ticareti konularını konuştuk. Kurulumuzun bugünkü toplantısının önemli sonuçlarından birisi de 2024-2025 dönemi çalışmalarımızın temelini oluşturacak olan yeni Ulusal Piyasa Gözetim ve Denetim Eylem Planı'nın kabul edilmesi olacak. Eylem Planı’nı burada kabul ederek 2024'te uygulamaya geçeceğiz” dedi.

Fahiş fiyatlarla mücadele konusundaki denetimleri sıklaştıracaklarını belirten Bakan Bolat, ilgili bakanlıklar ve hükümet olarak denetim faaliyetlerini sürekli ve proaktif bir yaklaşımla yaptıklarını ifade etti. Ticaret Bakanlığı’nın yetkisinde olan bütün alanlarda tavizsiz bir şekilde takip ve denetimler yaptığını anlatan Bolat, eş güdüm içinde çalıştıkları diğer bakanlıklarında üzerine düşeni tavizsiz şekilde yerine getireceğinden şüphe duymadığını dile getirdi.

DENETİM ELEMANI SAYISINI ARTIRIYORUZ

Ticaret Bakanlığı’nın mevcut denetim kadrolarına ek olarak istihdam edeceği 1.500 kişinin işe başlatılması sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Bolat, yeni personeli hızlı bir eğitim sürecinden geçirilmesinin ardından sahaya çıkaracaklarını anlattı. Bolat; güçlenen kadroları sayesinde 81 ilin tamamında AVM, market, bakkal, galeri, haller ile çarşı pazarın her tarafında denetimleri sıklaştıracaklarının altını çizdi.

SATIŞ PLATFORMLARINI DA YAKIN TAKİP EDİYORUZ

Enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla rafları ve tezgâhları denetledikleri gibi dijital satış platformlarını da yakından takip ettiklerini belirten Bolat, piyasa bozucu eylemlerde bulunanların gözünün yaşına bakmadıklarını kaydetti. Yaptıkları sıkı denetimler sayesinde herkesin tüketmek zorunda olduğu gıda fiyatlarında önemli bir dengelenme yaşandığını da ifade eden Bolat, bunun sürekliliğinin sağlanması için denetimleri tavizsiz sürdürdüklerini belirtti. Bu arada, Ticaret Bakanlığı’nın piyasadaki denetim ve gözetiminde elini güçlendirecek 7 yeni yönetmelik hazırlığında olduğu öğrenildi. Fiyatların kontrol edilmesi için bilgi havuzu oluşturulacak.

2023'TE 70 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır 81 ilde örgütlenmiş 1.200’e yakın denetçileri ile Türk sanayinin kaliteli, güvenli ve rekabetçi üretimini sağladıklarına ve önümüzdeki dönemde de sağlayacaklarına vurgu yaptı. Kacır, “2023 yılı içerisinde; 30 binden fazla denetim yaptık. Güvensiz ürünleri piyasaya arz eden firmalara, 70 milyon Lira’nın üzerinde idari para cezası uyguladık” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise, tarladan sofraya arz edilen tüm ürünlerde denetlemeler yaptıklarının ve yeni dönemde de bu çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi. Yumaklı, şunları söyledi: “Bu yıl şimdiye dek 195 uygunsuz ürün tespit ettik ve 16 milyon TL ceza uyguladık.” Yumaklı ayrıca, tohumculuk alanında 29 bin, gıda alanında ise 1 milyon 300 bin denetleme yaptıklarını ve 535 milyon TL ceza uyguladıklarını belirtti.

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