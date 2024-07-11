Yeni zamda iki rakam öne çıkıyor: En düşük emekli maaşı için gözler Beştepe'de! Kritik zirveye geri sayım başladı

Halihazırda 3,6 milyon kişinin aldığı 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşı için harekete geçildi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emeklilerin maaş zammı oranı yüzde 24,73 olarak belirlenmişti. Ancak 1,8 milyona yakın kişinin kök maaşı 10 bin TL'nin altında kalmaya devam etti. Yeni en düşük emekli maaşı için harekete geçildi.

AK PARTİ'DEN EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde emekli maaş zammı konusuyla ilgili yaptığı açıklamada “Üzerinde çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Şu zamana yetişir mi diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. OVP’nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz” demişti.

BEŞTEPE'DE KRİTİK MAAŞ ZAMMI TOPLANTISI

Bugün gözler emekli maaşı düzenlemesi için Beştepe'de olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşlarının iyileştirilmesi ile ilgili bir toplantı yapılacağını bildirmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli maaşlarına zam için bugün bir araya gelecek.Toplantı bugün saat 15.30'da başlayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KONUŞULAN RAKAMLAR

En düşük emekli maaşı üzerinden yapılan çalışmalar sürerken yeni rakamın 12 bin TL veya 12 bin 500 TL olabileceği gündeme geldi. Bugünkü toplantıyla beraber alınacak kararın TBMM'de görüşülmeye devam eden torba yasaya eklenmesi veya ayrı bir teklif olarak sunulacağı belirtildi.

Öte yandan seyyanen zammın mümkün olmadığı belirtildi. En düşük emekli maaşında belirli bir rakamın ve asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

AK Partili kaynakların en düşük emekli maaşı düzenlemesini 17 Temmuz'a dek yetiştirmek istediği, ayrıca teklifin en geç önümüzdeki hafta yasalaşabileceği öğrenildi.