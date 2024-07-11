FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni zamda iki rakam öne çıkıyor: En düşük emekli maaşı için gözler Beştepe'de! Kritik zirveye geri sayım başladı

Yeni zamda iki rakam öne çıkıyor: En düşük emekli maaşı için gözler Beştepe'de! Kritik zirveye geri sayım başladı

11.07.2024 08:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilerin gözü kulağı bugün Ankara'da olacak. Hükümet emekli maaş zammı gündemiyle Beştepe'de bir araya gelecek. En düşük emekli maaşı için 12 bin ve 12 bin 500 TL rakamları konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yer alacağı toplantıdan çıkacak kritik karar için geri sayım başladı.

Yeni zamda iki rakam öne çıkıyor: En düşük emekli maaşı için gözler Beştepe'de! Kritik zirveye geri sayım başladı

Halihazırda 3,6 milyon kişinin aldığı 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşı için harekete geçildi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla emeklilerin maaş zammı oranı yüzde 24,73 olarak belirlenmişti. Ancak 1,8 milyona yakın kişinin kök maaşı 10 bin TL'nin altında kalmaya devam etti. Yeni en düşük emekli maaşı için harekete geçildi.

1

AK PARTİ'DEN EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik geçtiğimiz günlerde emekli maaş zammı konusuyla ilgili yaptığı açıklamada “Üzerinde çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Şu zamana yetişir mi diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. OVP’nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz” demişti.

iStock-658910856

BEŞTEPE'DE KRİTİK MAAŞ ZAMMI TOPLANTISI

Bugün gözler emekli maaşı düzenlemesi için Beştepe'de olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler dün yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşlarının iyileştirilmesi ile ilgili bir toplantı yapılacağını bildirmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekli maaşlarına zam için bugün bir araya gelecek.Toplantı bugün saat 15.30'da başlayacak.

iStock-1380658748

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KONUŞULAN RAKAMLAR

En düşük emekli maaşı üzerinden yapılan çalışmalar sürerken yeni rakamın 12 bin TL veya 12 bin 500 TL olabileceği gündeme geldi. Bugünkü toplantıyla beraber alınacak kararın TBMM'de görüşülmeye devam eden torba yasaya eklenmesi veya ayrı bir teklif olarak sunulacağı belirtildi.

iStock-1457185956

Öte yandan seyyanen zammın mümkün olmadığı belirtildi. En düşük emekli maaşında belirli bir rakamın ve asgari ücret seviyesine çıkarılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

ksdşasd

AK Partili kaynakların en düşük emekli maaşı düzenlemesini 17 Temmuz'a dek yetiştirmek istediği, ayrıca teklifin en geç önümüzdeki hafta yasalaşabileceği öğrenildi.

Emekli maaş zammı son dakika: En düşük maaşa artış bekleyenler dikkat! Kritik toplantı, Mehmet Şimşek de masada... 'Seyyanen zam mümkün değil' Emekli maaş zammı son dakika: En düşük maaşa artış bekleyenler dikkat! Kritik toplantı, Mehmet Şimşek de masada... 'Seyyanen zam mümkün değil'
Marketlerde fiyat farkı isyanı! Görenler inanamadı Marketlerde fiyat farkı isyanı! Görenler inanamadı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express
1 Ağustos'ta başlıyor! Belediyelere aydınlatma zammı: Yüzde 30'a yükselecek, BOTAŞ'ın borçları silinecek 1 Ağustos'ta başlıyor! Belediyelere aydınlatma zammı: Yüzde 30'a yükselecek, BOTAŞ'ın borçları silinecek
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı en düşük emekli maaşı maaş zammı
En Çok Okunan Haberler
Comanchero Sneijder! MASAK izini sürdü: Gizli ortak detayı

Comanchero Sneijder! MASAK izini sürdü: Gizli ortak detayı

Almanya sokakları savaş alanına döndü!

Almanya sokakları savaş alanına döndü!

Cumhur İttifakı'nda 'maaş zammı' çatlağı

Cumhur İttifakı'nda 'maaş zammı' çatlağı

1 milyar dolarlık imza atılmıştı! Dünya otomotiv devi BYD'den Türkiye için yeni açıklama!

1 milyar dolarlık imza atılmıştı! Dünya otomotiv devi BYD'den Türkiye için yeni açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Çalışmalar tamamlandı: 35 milyon dolar aktarılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Çalışmalar tamamlandı: 35 milyon dolar aktarılacak

Emekli maaş zammı son dakika: En düşük maaşa artış bekleyenler dikkat! Kritik toplantı, Mehmet Şimşek de masada... 'Seyyanen zam mümkün değil'

Emekli maaş zammı son dakika: En düşük maaşa artış bekleyenler dikkat! Kritik toplantı, Mehmet Şimşek de masada... 'Seyyanen zam mümkün değil'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.