Yeni Zigana Tüneli'nde tarih belli oldu! O mesafe 40 dakika kısalacak

Tamamlandığında, dünyanın en uzun 2'nci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde tarih belli oldu.Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür devam eden rüya proje yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi Ocak 2022 tarihinde tamamlanmıştı. Kazı işlemenin tamamlanmasının ardından ise tünel içindeki asfaltlama ve havalandırma çalışmaları sürüyor.

Zigana tüneli 14 bin 500 metre uzunluğunda çift tüpten oluşuyor. Toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 15 km’yi aşıyor. 2,5 Milyar Lirayı bulan yatırım bedeli ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline gelecek. Hizmete açılmasıyla, Zigana’nın zirvesinde 2010 metre olan ve 1. tünelde 1.825 m’ye indirilen kot, 600 metre daha aşağı çekilerek 1.212 metreye inecek.

1,5 SAAT OLAN ULAŞIM SÜRESİ 40 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bin personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel, bittiğinde Trabzon-Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek. Mevcut yolun kısalması ile seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika azalacak. Böylece zamandan 19 milyon TL, akaryakıttan 40 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 59 milyon TL tasarruf sağlanacak. Karbon salınımı da 16 bin ton daha azalacak.

Zigana Tüneli özellikle kış aylarında yaşanan çileleri tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunacak. Ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler de ortadan kalkacak.

2023 YILI İÇERİSİNDE HİZMETE GİRECEK

Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa’nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun yanında Türkiye’de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan ilk tünel olacak. 3 noktada en uzun şaft 400 metre olmak üzere toplam 6 tane şaft olacak. Ayrıca Yeni Zigana Tünel güzergahında dengeli konsel metoduyla yapılan özel bir köprü, kavşaklar, köprüler ve irili ufaklı tünellerin yapımına devam ediliyor. Tünel bir aksilik yaşanmaması halinde 2023 yılı içerisinde hizmete girecek. (İHA)

