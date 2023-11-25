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Yeniden değerleme oranı yürürlüğe alındı: MTV, trafik cezaları, pasaport harçları... 2024 vergileri için indirim yok!

25.11.2023 08:02 | Son Güncelleme:
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Vergi, harç ve ceza tutarlarını belirleyen yeniden değerleme oranı için Resmi Gazete’den yeni karar duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 50’ye kadar azaltma veya arttırma yetkisi bulunan yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Erdoğan bu yetkisini geçtiğimiz yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) yüzde 122,9’dan yüzde 61,5’e indirilmesi için kullanmıştı.

Yeniden değerleme oranı yürürlüğe alındı: MTV, trafik cezaları, pasaport harçları... 2024 vergileri için indirim yok!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

VERGİ VE HARÇ VE CEZALARDA YÜZDE 58,46’LIK ARTIŞ

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının, 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildiği kaydedildi. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

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YENİDEN DEĞERLEME ORANI NELERİ ETKİLİYOR?

TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranı da belli olmuştu. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar için 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşmişti.
Yeniden değerleme, ÜFE'de 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor.

ERDOĞAN’IN VERGİYİ AZALTMA YETKİSİ BULUNUYORDU

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanının, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini geçen yıl geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi vergisinde kullanmıştı. 2023 yılında yüzde 122,9 olarak belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranının 122,9 yerine yüzde 61,5 olarak uygulanmıştı.


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