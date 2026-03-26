'Yenisi daha ucuz' Kiracı için tablo değişti: 'Tersini söylemeye başlayacağız'

Piyasalarda yaşanan gelişmelerde beraber pek çok sektörde genel gidişattan farklı olarak değişim yaşanmaya devam ediyor. Son olarak kiralık dairelerle ilgili dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Daha önceden kira bakımından ev sahiplerine karşı avantajlı olan eski kiracıların artık dezavantajlı hale geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Hande Dağ

Eski kiracı olmak mı yeni kiracı olmak mı daha iyi? Kira fiyatlarında mevcutta oturulan evle, yeni evin farkı ne? Kira artış hızında ibre tersine döndü. Boş evlerde zam temposu düştü. Yıllardır ev sahiplerine karşı avantajlı olan eski kiracılar bu kez dezavantajlı hale geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı

Yenisi daha ucuz Kiracı için tablo değişti: Tersini söylemeye başlayacağız 1

ESKİ KİRACILAR KIYMETE BİNDİ

Show Haber'de yer alan habere göre; kira artış hızı son 5 yılın en dibine indi, ev sahipleri için yeni kiracılar cazibesini yitirirken eski kiracılar kıymete bindi.

Gayrimenkul uzmanı Cem Koçyiğitoğlu "1-2 yıl önce kiraya verilmiş olan mülkler bugün aynı özellikte boş olan bir gayrimenkulden daha yüksek kira ediyor artışla" dedi. İlk kez kiraya verilen boş konutlar şubat ayında yıllık bazda %24,94 oranında arttı. TÜİK'in açıkladığı kira zam oranı ise %33,39 oldu. Durum böyle olunca yeni ile eski kiracılar arasındaki zam oranında makas açıldı.

Koçyiğitoğlu "Boş yerlere de kira artışı yapamıyorsun, kiraya veremiyorsun çünkü. Fakat bir yıl önce kiraya verdin, ona da artış yapacaksın" şeklinde konuştu.

Boş evlerde kira artış hızı enflasyonun altında, yenileme kontrat zam oranı ise enflasyonun üstünde kaldı. Haliyle yeni kiracılar eski kiracılardan daha avantajlı olmaya başladı.

"TAM TERSİNİ SÖYLEMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Koçyiğitoğlu "Eskiden derdik ki kiracılara; aman oturduğunuz yerde kalın, şimdi tam tersini söylemeye başlayacağız, kiranız çok yükseldi, yenisi daha ucuz, aman taşının" ifadelerini kullandı.

"HİÇ MACERA ARAMASINLAR"

Öte yandan eski kiracılar her ne kadar dezavantajlı olsa da pazarlık güçleri arttı ve uygun fiyatlı seçenekler de çoğaldı. Koçyiğitoğlu "Mülk sahipleri kiracılar kiralarını düzenli ödüyorsa onunla anlaşsınlar. Hiç macera aramasınlar" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'nin ticari ham petrol stokları 6,9 milyon varil arttıABD'nin ticari ham petrol stokları 6,9 milyon varil arttı
Akaryakıta indirim geliyor!Akaryakıta indirim geliyor!

En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

