'Yenisi daha ucuz' Kiracı için tablo değişti: 'Tersini söylemeye başlayacağız'

Eski kiracı olmak mı yeni kiracı olmak mı daha iyi? Kira fiyatlarında mevcutta oturulan evle, yeni evin farkı ne? Kira artış hızında ibre tersine döndü. Boş evlerde zam temposu düştü. Yıllardır ev sahiplerine karşı avantajlı olan eski kiracılar bu kez dezavantajlı hale geldi.

ESKİ KİRACILAR KIYMETE BİNDİ

Show Haber'de yer alan habere göre; kira artış hızı son 5 yılın en dibine indi, ev sahipleri için yeni kiracılar cazibesini yitirirken eski kiracılar kıymete bindi.

Gayrimenkul uzmanı Cem Koçyiğitoğlu "1-2 yıl önce kiraya verilmiş olan mülkler bugün aynı özellikte boş olan bir gayrimenkulden daha yüksek kira ediyor artışla" dedi. İlk kez kiraya verilen boş konutlar şubat ayında yıllık bazda %24,94 oranında arttı. TÜİK'in açıkladığı kira zam oranı ise %33,39 oldu. Durum böyle olunca yeni ile eski kiracılar arasındaki zam oranında makas açıldı.

Koçyiğitoğlu "Boş yerlere de kira artışı yapamıyorsun, kiraya veremiyorsun çünkü. Fakat bir yıl önce kiraya verdin, ona da artış yapacaksın" şeklinde konuştu.

Boş evlerde kira artış hızı enflasyonun altında, yenileme kontrat zam oranı ise enflasyonun üstünde kaldı. Haliyle yeni kiracılar eski kiracılardan daha avantajlı olmaya başladı.

"TAM TERSİNİ SÖYLEMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Koçyiğitoğlu "Eskiden derdik ki kiracılara; aman oturduğunuz yerde kalın, şimdi tam tersini söylemeye başlayacağız, kiranız çok yükseldi, yenisi daha ucuz, aman taşının" ifadelerini kullandı.

"HİÇ MACERA ARAMASINLAR"

Öte yandan eski kiracılar her ne kadar dezavantajlı olsa da pazarlık güçleri arttı ve uygun fiyatlı seçenekler de çoğaldı. Koçyiğitoğlu "Mülk sahipleri kiracılar kiralarını düzenli ödüyorsa onunla anlaşsınlar. Hiç macera aramasınlar" dedi.