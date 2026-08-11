Yenisi on binlerce lira! Evlerde 60 milyon tane var: Kullanılmıyor

Yeni cep telefonu alınca eskisi gözden düşüyor ama evde durmaya devam ediyor. Atmaya kıyılamayan o telefonların sayısının 60 milyona ulaştığı ortaya çıktı.
Show Haber'de yer alan habere göre; her yıl 12 milyon yeni telefon satılıyor, o rakamın 5 katı ise bir kenara atılıyor. Türkiye'nin resmen kullanılmayan telefon cennetine döndüğü belirtildi.
Evlerde kullanılmayan adeta yastık altında kalan 60 milyon telefon olduğunun ortaya çıktığı aktarıldı.
Sıfır alınan telefonların ortalama 3-4 yılda bir değiştirildiği, eski telefonun ise ya çekmeceye kaldırıldığı ya da ne olur ne olmaz denilerek bir kenarda tutulduğu belirtildi.
Çalışır halde olan ancak evde atıl durumda bulunan o telefonların mali değerinin ise 15 milyar dolar olduğu kaydedildi.
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