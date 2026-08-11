Yenisi on binlerce lira! Evlerde 60 milyon tane var: Kullanılmıyor

Yeni cep telefonu alınca eskisi gözden düşüyor ama evde durmaya devam ediyor. Atmaya kıyılamayan o telefonların sayısının 60 milyona ulaştığı ortaya çıktı.

Show Haber'de yer alan habere göre; her yıl 12 milyon yeni telefon satılıyor, o rakamın 5 katı ise bir kenara atılıyor. Türkiye'nin resmen kullanılmayan telefon cennetine döndüğü belirtildi.

EVLERDE KULLANILMAYAN 60 MİLYON TELEFON

Evlerde kullanılmayan adeta yastık altında kalan 60 milyon telefon olduğunun ortaya çıktığı aktarıldı.

Sıfır alınan telefonların ortalama 3-4 yılda bir değiştirildiği, eski telefonun ise ya çekmeceye kaldırıldığı ya da ne olur ne olmaz denilerek bir kenarda tutulduğu belirtildi.

Çalışır halde olan ancak evde atıl durumda bulunan o telefonların mali değerinin ise 15 milyar dolar olduğu kaydedildi.