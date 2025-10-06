FİNANS

Yer: Antalya! Yılın 9 ayında gelen turist sayısı 14 milyonu aştı: 'Yüksek sezon devam ediyor'

Turist hareketliliğin devam ettiği Antalya'ya yılın 9 ayında gelen yabancı misafir sayısı 14 milyon 91 bin 318 olarak kayıtlara geçti.

Yer: Antalya! Yılın 9 ayında gelen turist sayısı 14 milyonu aştı: 'Yüksek sezon devam ediyor'

Dünyanın en çok turist ağırlayan şehirleri arasında hızla yükselen Antalya, sadece Türkiye'nin değil, Akdeniz çanağının da en iddialı tatil destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Ilıman iklimi, uzun plajları, antik kentleri ve çeşitlenen konaklama seçenekleriyle öne çıkan kentte, özellikle yabancı turist hareketliliği devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, kent eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 49 bin 114 kişilik artışla 2 milyon 388 bin 585 turisti konuk etti. Eylülde en fazla Ruslar, Almanlar ve Polonyalılar tatil için Antalya'yı tercih etti.

Yılın 9 aylık döneminde ise Antalya, geçen yılın aynı dönemine göre 19 bin 803 artışla 14 milyon 91 bin 318 turisti ağırladı.

Bu süreçte en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 3 milyon 306 bin 606 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 2 milyon 702 bin 971 kişiyle Almanya, 1 milyon 292 bin 806 kişiyle de İngiltere takip etti.

İlk onda ise İngiltere'den sonra Polonya, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Kazakistan, Çekya ve Slovakya yer aldı.

"YÜKSEK SEZON DEVAM EDİYOR"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, sektörün 2024'te çok iyi bir sezon geçirdiğini, bu yıl da rakamların geçen yılki gibi olduğunu söyledi.

Kentte turist hareketliliğinin devam ettiğini belirten Kavaloğlu, "İklim şartları elverdiği için şu anda sanki yüksek sezon devam ediyormuş gibi bir turist yoğunluğu yaşıyoruz. Yoğunluk iç pazardan daha çok yabancı turiste yöneldi. Özellikle Rus, Alman, İngiliz ve Polonyalılar ağırlıkta. Eylülü ciddi bir dolulukta kapattık, ekim de güzel gözüküyor." dedi.

Bu dönemde Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere'den rezervasyonlar geldiğini dile getiren Kavaloğlu, sezonun kasım sonuna kadar uzayacağını öngördüklerini ifade etti.

Yer: Antalya! Yılın 9 ayında gelen turist sayısı 14 milyonu aştı: Yüksek sezon devam ediyor 1

Bu yıl Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya pazarlarında az da olsa artışlar olduğunu, sadece Kazakistan pazarında biraz kayıp yaşandığını anlatan Kavaloğlu, turizm sektörü olarak 2026'dan daha da umutlu olduklarını kaydetti.

Yer: Antalya! Yılın 9 ayında gelen turist sayısı 14 milyonu aştı: Yüksek sezon devam ediyor 2

Dünyada bir yandan ekonomik durgunluk, savaş ortamları yaşanırken Antalya'nın "güvenli bir liman" olarak misafir ağırlamasının önemli bir başarı olduğunun altını çizen Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın en güzel topraklarında turizm yapıyoruz. Jeopolitik olarak çevremizdeki savaşlardan, krizlerden ciddi anlamda etkileniyoruz ama turizm tüm paydaşlarıyla çok dirayetli bir sektör. Bütün krizleri göğüslüyor, ülke için de çok önemli bir sektör. Ülkenin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Bu açıdan turizm sektörünün dirayetli ve güçlü olması, ülkenin de güçlü olması anlamına geliyor. Milli ve siyaset üstü bir sektör."

Keyifli ve mutlu bir tatil yapın misafirlerin memnun bir şekilde kentten ayrılmasının tekrar tatil için buraya gelmesini sağladığını vurgulayan Kavaloğlu, sektör paydaşlarının da bunun için her alanda çalışma yaptığını ifade etti.

Turizmde İspanya ve Yunanistan ile rekabet ettiklerini dile getiren Kavaloğlu, bu açıdan Antalya'da turizmi 12 aya çıkarmaya yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini, bir yandan Kültür ve Turizm Bakanlığının bir yandan da sektör paydaşlarının cansiparane çalıştığını sözlerine ekledi.

(AA)

