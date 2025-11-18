Yer: Kuzguncuk! Çaya atılan dilim limon için 10 TL ücret aldılar, Bakanlık harekete geçti: İşletmeye kesilen ceza açıklandı

FİNANS

İstanbul Kuzguncuk'ta bir kafeye giden vatandaşların ödediği hesap sosyal medyada gündem oldu. Çaya ve sodaya istedikleri dilim limon için de kendilerinden ücret alındığını gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Toplamda kafede tükettikleri için 2260 TL hesap ödenirken dilim limona ücret isteyen işletme için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan işletmeye kesilen cezayı açıkladı.

İstanbul Kuzguncuk'ta içtikleri çay ve sodanın yanında dilimlenmiş limon da isteyen müşteriler kasaya gittiklerinde, dilimlenmiş limon için de ayrı ücret alındığını gördü.

DİLİM LİMON İÇİN 10 TL İSTENDİ

Show Haber'de yer alan habere göre; bir tanesi 22 TL olan limonun küçük bir dilimi için o kafede 10 TL istendiği öğrenildi. Bir esnaf ise "Biz de Kuzguncuk'un esnafıyız ama limon için para almak bizim için çok saçma geliyor" dedi.

Bir başka işi müşteriye öncesinde bilgi verilip verilmediğini öğrenilmesi gerektiğini belirtirken bir başka esnaf da "Gayet normal fiyat. 10 lira çok uygun fiyat yazmış bence. Ben kaldırdım limonu. Kullanmıyorum şu anda. İkram eskide kaldı" dedi.
"LİMONDAN BİLE PARA ALMAYA BAŞLADILAR"

Toplam 2.260 TL hesap ödeyen vatandaşların, adisyonu 'Limondan bile para almaya başladılar' notuyla paylaştığı aktarıldı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Limon ücretinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Kuzguncuk'tak işletmede denetim yapıldığını belirtti.

İŞLETMEYE CEZA KESİLDİ

İşletmeye, tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle toplam 37.992 TL idari para cezası uygulandığını belirten Kaplan şunları kaydetti:

"Son günlerde kimi mecralarda yer alan “Çayın yanına verilen limona 10 TL ücret alındı” haberleri üzerine, Ticaret Bakanlığımızca konuya ilişkin inceleme başlatılmış ve 17.11.2025 tarihinde Üsküdar/Kuzguncuk’ta faaliyet gösteren ilgili işyerinde, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince yerinde denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetim sırasında işletmeye; fiyat etiketi, tarife–fiyat listeleri ve hizmete ilişkin mevzuat hakkında bilgilendirme yapılmış, işletme yetkilisinin konuya dair beyanı tutanak altına alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında tespit edilen 12 aykırılık nedeniyle işletmeye toplam 37.992 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca işletmede satışa sunulan içecek grubuna ait 4 farklı ürün için son 3 aya ilişkin faturalar talep edilmiştir.

Söz konusu ürünlere ilişkin nihai değerlendirme, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicinin korunması, fiyat doğruluğu ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ticaret Bakanlığı
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır




