Yer: Tekirdağ! Gelen doğal gaz faturasıyla şoke oldular

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki kişilik aileye 22 bin 913 liralık doğal gaz faturası geldi. Aile, yanlışlık yapıldığını savunarak yetkililere seslendi. Ev sahibi F.K, "Evde sadece iki kişi yaşıyoruz, bu kadar yüksek fatura gelmesi imkansız. Binadaki diğer dairelere 100-200 lira civarında fatura kesilmiş" dedi.

Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi Beste Sokak'ta yaşayan iki kişilik bir ailenin evine 22 bin 913 liralık fatura ulaştı. Devlet desteğiyle 10 bin 130 liralık kısmı karşılanırken, geriye kalan 12 bin 782 lira aileye ödeme yükümlülüğü olarak yansıtıldı.

"BU KADAR YÜKSEK FATURA GELMESİ İMKANSIZ"

Fatura tutarının olağan dışı olduğunu savunan ev sahibi F.K., geçen ay yalnızca 173 lira doğal gaz faturası geldiğini hatırlattı. Bu ay gelen tutarın yanlışlık olduğunu düşündüğünü ifade eden F.K, "Evde sadece iki kişi yaşıyoruz, bu kadar yüksek fatura gelmesi imkansız. Binadaki diğer dairelere 100-200 lira civarında fatura kesilmiş" dedi.

"TELEFONLARA YANIT VERİLMEDİ"

F.K., faturayı aldıktan sonra durumu yetkililere bildirmek istediklerini ancak kimseye ulaşamadıklarını ifade ederek, "Faturayı görünce hemen aradık fakat telefonlara yanıt verilmedi. Bu kadar yüksek borcun nasıl çıktığını anlamış değiliz" diyerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Aile, hatalı olduğunu düşündükleri faturanın düzeltilmesini talep ediyor.

Kaynak: İHA

Tekirdağ doğal gaz
