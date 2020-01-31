Yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2018 sonuna göre yüzde 4,5 artışla 299 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri Gelişmeleri - Eylül 2019" verilerini açıkladı.

2019 Eylül döneminde, Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2018 sonuna göre yüzde 4,5 artışla 299 milyar dolar olurken, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 1,3 artışla 179,8 milyar dolara çıktı.

Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2018 sonuna göre yüzde 4,6 artışla 338,9 milyar dolara, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 12 artışla 247,4 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, aynı dönemde yüzde 15,9 artışla 38,3 milyar dolar, bankalardan alacakları ise yüzde 22,6 artarak 28,6 milyar dolar oldu.

Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2018 sonuna göre yüzde 8,6 artışla 25,9 milyar dolar, bankalardan alacakları ise yüzde 12,3 yükselişle 16 milyar dolar seviyesine çıktı.

