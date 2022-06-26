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Yerli otomobilde heyecanlandıran gelişme! Togg, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak

26.06.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, başından beri bir otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını ifade ettiklerini ve Togg'u, ana faaliyet alanı mobilite olan bir teknoloji şirketi olarak konumladıklarını belirterek, "Bu konuda bilgi vermek için henüz erken ama ilk akıllı cihazımız C segmenti SUV'u pazara sunmadan önce mobil olarak hizmet verecek bir dijital ürün için çalıştığımızın ipucunu verebilirim." dedi.

Yerli otomobilde heyecanlandıran gelişme! Togg, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Togg'un Gemlik tesislerindeki son gelişmeler ve "akıllı cihaz" olarak nitelendirdiği otomobilin üretim sürecine ilişkin soruları yanıtladı.

"2023'ÜN İLK ÇEYREĞİ SONUNDA DA YOLLARA ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"

Gemlik tesislerinin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim aracın da bu yılın son çeyreğinde banttan ineceğini bildiren Karakaş, "Ardından pazara çıkmak için gerekli teknik şartların yerine getirilmesi (homologasyon) süreci başlayacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreği sonunda da yollara çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

togg

Gemlik tesisindeki çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini aktaran Karakaş, "Gemlik tesislerimizde gövde binamızdaki 208 robot, hücre bazında parçalı denemelerin ardından deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı. C-SUV gövdesinde ilk boyasız denemelerin yapıldığı Avrupa'nın en temizi olan boyahanemizde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Montaj tesisinde ise ekipman kurulumunun ardından devreye alma çalışmaları başladı. Tesislerimiz bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak." ifadelerini kullandı.

"81 İLDE 600'ÜN ÜZERİNDE NOKTADA HİZMETE SUNULACAK"

Şarj istasyonları konusuna da değinen Karakaş, "Togg akıllı ve hızlı şarj altyapısı için çalışmalarımıza başladık. İlk araçlarımız yola çıkmadan önce 2 bin soketi olan 1.000 adet hızlı şarj istasyonunu 81 ilimizde 600'ün üzerinde noktada hizmete sunmuş olacağız." dedi.

Gürcan Karakaş, otomobilden önce başka bir teknolojik ürünü piyasaya sürecekleri şeklindeki iddialara ilişkin, "Başından beri bir otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktığımızı ifade ettik ve Togg'u ana faaliyet alanı mobilite olan bir teknoloji şirketi olarak konumladık. Bu konuda bilgi vermek için henüz erken ama ilk akıllı cihazımız C segmenti SUV'u pazara sunmadan önce mobil olarak hizmet verecek bir dijital ürün için çalıştığımızın ipucunu verebilirim." ifadelerini kullandı.

Togg'un kuruluşunun 4. yılında unutamadığı bazı anılarını da aktaran Karakaş, şunları kaydetti:

"Hedefimize giden yolda geride bıraktığımız her gün bizim için aynı derecede unutulmaz ve kıymetliydi. Elbette birden çok anım var. Bunlar arasında 27 Aralık 2019'da Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiğimiz 'Yeni Lige Yolculuk' etkinliğimizi, şu sıralar deneme üretimine hazırlandığımız Gemlik tesislerimizin 18 Temmuz 2020'de gerçekleştirdiğimiz inşaata başlama törenini, 29 Ekim 2021'de aracımızı ilk kez İstanbul Park pistinde kullanmamızı sayabilirim. Ayrıca, bu yılın başında, dünyanın en büyük tüketici elektroniği etkinliği CES'e katılıp dünyada ses getirmemizi, blokzinciri teknolojisini mobilite alanında dünyada ilk kez kullanan marka olarak Ava Labs'la iş birliği anlaşması yapmamızı, Mart 2022'de İsveç'te başarıyla gerçekleştirdiğimiz kış testimizi ve kısa süre önce start-up ekosistemimizi genişletmek amacıyla tamamladığımız ve 850'yi aşkın girişimcinin başvurduğu mobilite hızlandırma programımızı sayabilirim."

Kaynak: AA

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