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Yerli tren seti, Gaziantep’te raylara indi

06.03.2025 15:53
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TÜRKİYE Raylı Sistemler A.Ş. (TÜRASAŞ), tarafından üretilen yerli ve milli tren seti Gaziantep’teki Başpınar İstasyonu’nda raylara indirildi.

Yerli tren seti, Gaziantep’te raylara indi

TÜRAS A.Ş. tarafından 32 vagondan oluşacak 8 adet banliyö tren seti üretilirken, her tren seti saatte 90 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca dört vagondan oluşan her set, 206 oturma düzeni sayesinde bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Trenin tasarımında Gaziantep’in kültürel dokusunu yansıtan detaylara yer verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hizmetindeki GAZİRAY için, Sakarya’da üretilen ilk yerli ve milli tren seti kente getirilerek vinçler yardımı ile rayların üzerine indirildi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili Halil Uğur, Başpınar İstasyonu’nda teknik incelemelerde bulunarak, raylara iniş aşamasını takip etti. Burada açıklamalarda bulunan Halil Uğur, Gaziantep için çok heyecan verici bir gün olduğunu belirterek, tasarımda kenti simgeleyen baklava renginin kullanıldığını dile getirerek, "GAZİRAY bugün, bugün 10 bin kişi yolcu kapasitesiyle çalışıyor. Gaziantep, ulaşımı rahatlatacak çalışmalarına devam ediyor. Şu anda 20 dakikada 1 olan sefer sayımızı, beklediğimiz tren setleri geldiğinde 6 dakikada bir sefer sayısına ulaştırmış olacağız ve toplam yolcu kapasitemizi de 60 bine çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımız çok konforlu, kaliteli, çevreci yeni tren setlerimizle seyahat edecek” diye konuştu.
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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