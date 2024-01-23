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Yerli turistlerin seyahat harcamaları yüzde 80 arttı

23.01.2024 17:28 | Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 'hanehalkı yurt içi turizm' verilerine göre, yerli turistlerin bu yılın temmuz-eylül döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,9 artarak 113 milyar 996 milyon 644 bin liraya yükseldi.

Yerli turistlerin seyahat harcamaları yüzde 80 arttı

TÜİK, 2023'ün 3'üncü çeyreğine ilişkin 'hanehalkı yurt içi turizm' verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan 3'üncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 19 milyon 467 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 artarak 23 milyon 780 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 220 milyon 969 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,3 gece oldu. Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 49,3 ile ilk sırada yer aldı.

113 MİLYAR TL HARCADILAR

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2023 yılının 3'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 79,9 artarak 113 milyar 996 milyon 644 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 89,7'sini 102 milyar 242 milyon 978 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10,3'ünü ise 11 milyar 753 milyon 665 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 794 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 31,7 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 23,5 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 21,7 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 79,9, ulaştırma harcamalarında yüzde 51,9 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 158,7'lik artış görüldü.

EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDILAR

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 49,3 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 46 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise yüzde 2,3 ile 'sağlık' yer aldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 137 milyon 377 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 41 milyon 562 bin geceleme ile kendi evi yer alırken, otel 20 milyon 631 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. (DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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