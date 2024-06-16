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Yerlisi yabancısı... Peş peşe indiler! Antalya'da rekor kırıldı: Dakikada 1 uçak...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.06.2024 11:24
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Antalya Havalimanı'nda arife gününde 1100 uçak ve 200 bin yolcu trafiği yaşandı. 9 günde 1 milyonun üstünde tatilcinin beklendiği Antalya'da neredeyse dakikada 1 uçak trafiği oluştu. Arife günündeki uçak ve yolcu trafiği, bu yılın şu ana kadarki en yüksek rakamları oldu.

Yerlisi yabancısı... Peş peşe indiler! Antalya'da rekor kırıldı: Dakikada 1 uçak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurmasının ardından hareketlilik başladı. Türkiye'de en yoğun talebin yaşandığı Antalya'da turizm bölgeleri Alanya, Side, Boğazkent, Belek, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos ve Adrasan ile Demre ve Kaş-Kalkan, yerli ve yabancı turistlerle en kalabalık günlerini yaşıyor.

Antalya'nın şehir girişleri ve otogarındaki yoğunluğun yanı sıra Antalya Havalimanı'nda bu yılın en yüksek hareketliliği yaşanıyor.

HEM İNŞAAT HEM UÇUŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Başmüdürlüğü yönetimindeki hava trafiği, Antalya Havalimanı'nda devam eden genişletme çalışmalarına rağmen sorunsuz sürdürülüyor.

Yolcu kapasitesinin 35 milyondan 80 milyona çıkartacak 750 milyon euroluk dev yatırımla havalimanında yeni dış ve iç hat terminaller, mevcut kuleler, VIP ve CIP binalarının düzenlenmesini içeren inşaatlar devam ediyor.

DAKİKADA 1 UÇAK

Nüfusu 2,7 milyon olan Antalya'nın bayram nüfusunun yerli ve yabancı 1 milyonun üzerinde tatilciyle 4 milyona ulaşacağı açıklanırken, tüm güvenlik önlemleri ve hazırlıklar da buna göre planlandı. Tatilcilerin 4-5 günlük planlar yaptığı Antalya'da en yoğun hareketlilik, havalimanında yaşanıyor. Arife günündeki uçak trafiği 1100 oldu.

DHMİ Antalya Başmüdürlüğü'nün koordinasyonunda bir taraftan inşaat çalışmaları devam ederken, havalimanında neredeyse dakikada 1 uçak iniş yapıyor veya havalanıyor.

Express


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uçak rekor antalya havalimanı
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