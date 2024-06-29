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Yerliye 1000, yabancıya 5000 TL! 1924'ten sonra ilk kez: Bugün 21.00'de başlıyor

29.06.2024 10:42
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Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana, tarihinde ilk kez gece saatlerinde ziyarete açılacak. Bilet fiyatları ise yerli turist için 1000, yabancı turist için 5000 TL olacak...

Yerliye 1000, yabancıya 5000 TL! 1924'ten sonra ilk kez: Bugün 21.00'de başlıyor

Ege’deki ören yerlerinden sonra İstanbul’daki tarihi mekanlar da gece ziyaretlerine açılmaya başlıyor. Bu kapsamda Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana, tarihinde ilk kez gece saatlerinde ziyarete açılacak. Uygulama bu gece saat 21.00’de başlayacak. Böylece Saray, her cumartesi 21.00-23.00 arasında gezilebilecek.

Gece ziyareti gruplar halinde gerçekleştirilecek. İlk grup bugün saat 21.00'de, ikinci grup ise saat 22.00'de kabul edilecek. Grupların 300 kişiyi geçmemesine dikkat edilecek.

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TOPKAPI SARAYI GECE BİLETİ FİYATLARI

Özellikle yabancı turistlerden gelen talep üzerine hayata geçirildiği belirtilen uygulama çerçevesinde Topkapı Sarayı’nı hava karardığında ziyaret etmek isteyenlerin normal bilet ücretinin yaklaşık dört katını ödemesi gerekecek. Yerli ziyaretçi 1.000 TL, yabancı ziyaretçi ise 5 bin TL bilet ücreti verecek.

Geziye özel biletler gişeden temin edilebilecek.

HAREM-İ HÜMAYUN'UN BİRÇOK BÖLÜMÜ DE GECE GEZİLEBİLECEK

Tarih meraklılarını geçmişte bir yolculuğa çıkaracak olan gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak. Gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebilecek.

Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.

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Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de yeniden keşfedilebilecek.

Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de görülebilecek.
Ziyaretçiler saraydaki gece turunda Havuzlu Teras'ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi'nden ise İstanbul'u seyredebilecek.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Topkapı Sarayı
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