Yeşil Burun Adaları'nın (Cabo Verde Cumhuriyeti) para birimi nedir? Yeşil Burun Adaları'nın (Cabo Verde Cumhuriyeti) para biriminin kodu ve sembolü

Yeşil Burun Adaları'nın ya da diğer adı ile Cabo Verde Cumhuriyeti’nin 15. Yüzyıla dayanan köklü bir tarihi bulunur. Portekizli kâşifler bu bölgeyi sömürgeleştirene kadar Yeşil Burun Takımadalarında yaşam belirtisine rastlanmadığı tespit edilmiştir. Ancak daha sonraki süreçte yerleşimler başlamış ve hatta bölge korsanların uğrak yeri haline gelmiştir.

Yeşil Burun Adaları'nın (Cabo Verde Cumhuriyeti) para birimi nedir?

Yeşil Burun Adaları, Orta Atlas Okyanusu’nda yer alır. Senegal ve Moritanaya açıklarında bir Afrika ülkesidir. 10 adet volkanik adası ve 8 adet adacığı vardır. Ülkenin ismi Portekizce dilinden gelmektedir. Afrika kıtasının batı kısmındaki noktalardan birini oluşturduğu için uçtaki yeşil alan anlamına karşılık gelir.

Atlas Okyanusu’nda yer alan bir ada devleti olan ülke, Senegal açıklarındadır ve Afrika kıtasının 570 kilometre kadar batısında bulunur. İklimi ılımandır. Kararlı sıcaklıklar ile aşırı kuraklık iklimi belirleyici özelliklerdir.

Yeşil Burun Adaları eskudosu, ülkenin kullandığı ve resmen kabul ettiği para birimidir. Ayrıca bu para birimi dünya genelinde kullanılan en son eskudo para birimidir. Paranın dağıtımı Yeşil Burun Adaları Bankası tarafından yapılmaktadır. Madeni paraları da eskudo olarak anılır.

Yeşil Burun Adaları'nın (Cabo Verde Cumhuriyeti) para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Uluslararası Standartlar Teşkilatı kısaca adı ile ISO, ISO 4217 adı ile ülkelerin resmi olarak kabul ettiği ve kullandığı para birimleri için üç harfli kodlar üretir. Bu kodları düzenleyen ISO standardı kısaca ISO 4217 olarak isimlendirilmiştir.

Yeşil Burun Adaları'nın para birimi Yeşil Burun Adaları eskudosu olarak belirlenmiştir. Bu para biriminin resmi olarak dünya çapında tanınırlığı ve para piyasalarında işlem görmesi için belirlenen kod CVE olmuştur. Eskudos para birimi CVE kodu ile tanınmaktadır.