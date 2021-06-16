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Yetim aylığı ne kadar? Yetim aylığına nasıl başvuru yapılır? Yetim aylığı ne zaman kesilir?

16.06.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK tarafından verilen yetim aylığı sigortalının ölümü halinde geride bıraktığı evlatlarına sunulmaktadır. Cinsiyete göre değişen yetim aylığı şartlarını karşılamayanların aylığı kesilmektedir.

Yetim aylığı ne kadar? Yetim aylığına nasıl başvuru yapılır? Yetim aylığı ne zaman kesilir?

Aralık ayında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından dul ve yetim aylığına da zam gelecek. Yapılan zam ile birlikte babasını kaybeden acılı evlatlar, en azından ekonomik sıkıntılarından kurtulmak için yetim aylığına başvuru için araştırmalar yapıyor. Yetim aylığı alabilmek için belli şartlar bulunuyor.

YETİM AYLIĞI NE KADAR?

2020 Aralık ayında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Ocak ayında dul ve yetim maaşlarına zam yapıldı. Yüzde 8.36 oranında yapılan zam ile en düşük aylık 453 liraylen, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz ayında bir zam daha yapılması bekleniyor. Ancak şu anda zammın ne kadar olacağı ile ilgili bilgi verilmedi.

Ocak ayında yapılan zam ile dul ve yetim maaşı alanlara yapılan zammın tam listesini görebilirsiniz.

1500 TL dul yetim maaşı alanlar 2021 Ocak'ta 125 TL zam,

1600 TL alanlar 2021 Ocak'ta 133 TL zam,

1700 TL alanlar 2021 Ocak'ta 150 TL zam,

2000 TL alanlar 2021 Ocak'ta 167 TL zam alacak.

Yetim aylığı ne kadar? Yetim aylığına nasıl başvuru yapılır? Yetim aylığı ne zaman kesilirr

YETİM AYLIĞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Babasını kaybedenler yetim aylığına başvurmak için e-Devlet arama butonuna “yetim aylığı başvurusu” yazarak giriş yapmasının ardından, babasının TC kimlik No’sunu da girerek başvuruda bulunabilir. Doğrudan sayfaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

### Yetim aylığı başvurusu için tıklayınız

YETİM AYLIĞI NE ZAMAN KESİLİR?

Kız çocukları yetim aylığını evlenene kadar alabilirken, evlendikten sonra maaşları kesilmektedir. Ancak eşlerinden boşanma durumunda başvurdukları takdirde yeniden aylık bağlanmaktadır. Erkek çocukları ise 18 yaşına kadar yetim aylığı almaktadır. Ancak eğitimi devam edenler 20 yaşına, yükseköğrenimi devam edenler ise 25 yaşına kadar aylık alabilmektedir. Daha sonrasında ise yetim aylığı kesilir. Kız çocuklarının evlenmeleri haricinde işe girmesi durumunda da aylıkları kesilmektedir. Ancak işe girmemeleri ve evlenmemeleri durumunda kız çocuklarının yetim aylıkları kesilmez.

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