Yetim aylığı ne kadar? Yetim aylığına nasıl başvuru yapılır? Yetim aylığı ne zaman kesilir?

Aralık ayında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından dul ve yetim aylığına da zam gelecek. Yapılan zam ile birlikte babasını kaybeden acılı evlatlar, en azından ekonomik sıkıntılarından kurtulmak için yetim aylığına başvuru için araştırmalar yapıyor. Yetim aylığı alabilmek için belli şartlar bulunuyor.

YETİM AYLIĞI NE KADAR?

2020 Aralık ayında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Ocak ayında dul ve yetim maaşlarına zam yapıldı. Yüzde 8.36 oranında yapılan zam ile en düşük aylık 453 liraylen, yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5.202 lira oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz ayında bir zam daha yapılması bekleniyor. Ancak şu anda zammın ne kadar olacağı ile ilgili bilgi verilmedi.

Ocak ayında yapılan zam ile dul ve yetim maaşı alanlara yapılan zammın tam listesini görebilirsiniz.

1500 TL dul yetim maaşı alanlar 2021 Ocak'ta 125 TL zam,

1600 TL alanlar 2021 Ocak'ta 133 TL zam,

1700 TL alanlar 2021 Ocak'ta 150 TL zam,

2000 TL alanlar 2021 Ocak'ta 167 TL zam alacak.