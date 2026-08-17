YHT bilet fiyatları değişti! Zamlı tarife yürürlükte

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretlerinde yeni tarife uygulanmaya başladı. TCDD Taşımacılık tarafından yapılan düzenlemeyle bilet fiyatları yüzde 6,45 oranında artırılırken, bu artış ocak ayından sonra yıl içindeki ikinci zam oldu. Ankara-İstanbul güzergâhında 930 TL olan standart bilet ücreti 990 TL’ye çıktı.

Yeni düzenlemeyle birlikte YHT seferlerinde kullanılan bilet tarifeleri güncellendi. Ekonomim'de yer alan habere göre, yapılan zam sonrasında tek yön ekonomi sınıfı bilet ücretleri yeniden belirlendi ve yeni fiyatlar satış sistemlerine işlendi.

ANA YHT GÜZERGÂHLARINDA YENİ FİYATLAR

Yüzde 6,45’lik artışın ardından şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğun kullanılan ana hatlarda ücretler değişti. Tek yön ekonomi sınıfı üzerinden belirlenen yeni tarifede fiyatlar şöyle oldu:

Ankara – İstanbul: 990 TL

Ankara – Eskişehir: 511 TL

Ankara – Konya: 458 TL

Ankara – Sivas: 1.001 TL

ESKİŞEHİR VE KONYA HATLARINDA DA TARİFE DEĞİŞTİ

Eskişehir ve Konya çıkışlı seferler ile bu şehirler üzerinden aktarmalı yolculuklarda uygulanacak yeni bilet ücretleri de belli oldu.

Eskişehir – İstanbul: 639 TL

Eskişehir – Sakarya: 601 TL

Eskişehir – Konya: 708 TL

Eskişehir – Sivas: 1.597 TL

Konya – İstanbul: 1.442 TL

Güncellenen fiyat tarifesi, bilet satış kanallarında uygulanmaya başladı.