FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

YHT bilet fiyatları değişti! Zamlı tarife yürürlükte

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinde yeni dönem başladı. Yapılan fiyat düzenlemesiyle birlikte farklı güzergâhlarda uygulanan ücretler değişti.

YHT bilet fiyatları değişti! Zamlı tarife yürürlükte
Aleyna Türkmen

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretlerinde yeni tarife uygulanmaya başladı. TCDD Taşımacılık tarafından yapılan düzenlemeyle bilet fiyatları yüzde 6,45 oranında artırılırken, bu artış ocak ayından sonra yıl içindeki ikinci zam oldu. Ankara-İstanbul güzergâhında 930 TL olan standart bilet ücreti 990 TL’ye çıktı.

Yeni düzenlemeyle birlikte YHT seferlerinde kullanılan bilet tarifeleri güncellendi. Ekonomim'de yer alan habere göre, yapılan zam sonrasında tek yön ekonomi sınıfı bilet ücretleri yeniden belirlendi ve yeni fiyatlar satış sistemlerine işlendi.

YHT bilet fiyatları değişti! Zamlı tarife yürürlükte 1

ANA YHT GÜZERGÂHLARINDA YENİ FİYATLAR

Yüzde 6,45’lik artışın ardından şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğun kullanılan ana hatlarda ücretler değişti. Tek yön ekonomi sınıfı üzerinden belirlenen yeni tarifede fiyatlar şöyle oldu:

  • Ankara – İstanbul: 990 TL
  • Ankara – Eskişehir: 511 TL
  • Ankara – Konya: 458 TL
  • Ankara – Sivas: 1.001 TL

YHT bilet fiyatları değişti! Zamlı tarife yürürlükte 2

ESKİŞEHİR VE KONYA HATLARINDA DA TARİFE DEĞİŞTİ

Eskişehir ve Konya çıkışlı seferler ile bu şehirler üzerinden aktarmalı yolculuklarda uygulanacak yeni bilet ücretleri de belli oldu.

  • Eskişehir – İstanbul: 639 TL
  • Eskişehir – Sakarya: 601 TL
  • Eskişehir – Konya: 708 TL
  • Eskişehir – Sivas: 1.597 TL
  • Konya – İstanbul: 1.442 TL

Güncellenen fiyat tarifesi, bilet satış kanallarında uygulanmaya başladı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ikinci çeyrekte arttıTicari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ikinci çeyrekte arttı
Kripto dünyası çalkalanıyor: 40 bin müşterinin bilgisi sızdırıldıKripto dünyası çalkalanıyor: 40 bin müşterinin bilgisi sızdırıldı

Anahtar Kelimeler:
YHT yüksek hızlı tren Yüksek hızlı tren bilet fiyatları YHT bilet fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
kredi kartı kullanmayan ne olacak?
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole tepki!

Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole tepki!

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.