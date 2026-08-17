YHT bilet fiyatları değişti! Zamlı tarife yürürlükte

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretlerinde yeni tarife uygulanmaya başladı. TCDD Taşımacılık tarafından yapılan düzenlemeyle bilet fiyatları yüzde 6,45 oranında artırılırken, bu artış ocak ayından sonra yıl içindeki ikinci zam oldu. Ankara-İstanbul güzergâhında 930 TL olan standart bilet ücreti 990 TL’ye çıktı.
Yeni düzenlemeyle birlikte YHT seferlerinde kullanılan bilet tarifeleri güncellendi. Ekonomim'de yer alan habere göre, yapılan zam sonrasında tek yön ekonomi sınıfı bilet ücretleri yeniden belirlendi ve yeni fiyatlar satış sistemlerine işlendi.
Yüzde 6,45’lik artışın ardından şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğun kullanılan ana hatlarda ücretler değişti. Tek yön ekonomi sınıfı üzerinden belirlenen yeni tarifede fiyatlar şöyle oldu:
Eskişehir ve Konya çıkışlı seferler ile bu şehirler üzerinden aktarmalı yolculuklarda uygulanacak yeni bilet ücretleri de belli oldu.
Güncellenen fiyat tarifesi, bilet satış kanallarında uygulanmaya başladı.
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