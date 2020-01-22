YHT biletlerine zam geldi mi? TCDD'den açıklama

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bazı gazetelerin internet siteleri ile haber sitelerinde "YHT bilet ücretlerine fahiş zam" yapıldığına ilişkin haberlerin yer aldığı aktarıldı.

Genel Müdürlük tarafından işletilen YHT'lerin bilet ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, YHT'lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait indirim oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.

YHT'lerde geçerli 2 çeşit abonman paketi bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahiplerine belirlenen 2 istasyon arasında 60 gün süreyle 15-20 ve 30 biniş hakkı sağlayan biniş bazlı abonman paketleri business için yüzde 5, yüzde 10 ve yüzde 15, ekonomi için ise yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 arası indirim uygulanmaya başlandı.

Ankara-Eskişehir arasında ekonomi sınıfı 30 binişlik abonman kartı sahibi yolcumuzun seyahati 28,1 lira olarak ücretlendirilirken, tam biletle seyahat eden yolcumuz 37,5 lira ödemektedir."