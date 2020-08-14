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Yıl sonu dolar ne kadar olur? İşte Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2020 16:05 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi yayımlandı. Dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar yıl sonu dolar ne kadar olur sorusuna yanıt arıyor. Ankete göre yıl sonu TÜFE beklentisi %10,82’ye yükseldi. Peki, yıl sonu dolar kaç lira olur? İşte yıl sonu dolar tahmini…

Yıl sonu dolar ne kadar olur? İşte Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini!

Bir süredir dolar kurunda yaşanan hareketlilik vatandaşların yıl sonu dolar ne olur sorusunu sormasına neden oluyordu. Vatandaşların cevap aradığı yıl sonu dolar ne kadar olur sorusuna dair cevapların bulunabileceği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi yayımlandı. Anket, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden meydana gelen 62 katılımcı ile gerçekleştirildi. Şimdi, yıl sonu dolar tahmini merak ediliyor. İşte 2020 yıl sonu dolar tahmini...

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini 2020

Dolar kurunda görülen hareketler sonucunda vatandaşlar ve yatırımcılar yıl sonu dolar kaç lira olur sorusuna yanıt arıyordu. Ankete göre yıl sonu dolar kuru beklentisi de açıklandı. Daha önceki anketin sonuçlarına göre katılımcıları yıl sonu dolar beklentisi dolar/TL bazında 7,0188 idi. Son anketin sonuçlarına bakıldığında ise katılımcıların 2020 yıl sonu dolar beklentisi yükseldi. Buna göre katılımcıların 2020 yıl sonu dolar kuru beklentisi 7,3428 oldu. Böylece vatandaşların dolar yıl sonu ne olur sorusuna yanıt olabilecek katılımcı beklentisi açıklandı.

Ağustos ayı enflasyon beklentisi 2020

Aynı zamanda Ağustos enflasyon tahmini 2020 için de merak ediliyor. Temmuz ayında 0,53 olan Ağustos ayı TÜFE beklentisi bu anket döneminde ise 0,68 oldu. Ayrıca yıl sonu enflasyon tahmini de araştırılıyor. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi %10,22’den %10,82’ye yükseldi. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise %9,33’ten %9,70’e yükseldi. Aynı zamanda Temmuz’da %8,38 olan 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi de bu anket döneminde %8,58 olarak belirlendi. Gayrisafi yurt için hasıla 2020 büyüme beklentisi ise % eksi 1,6'ya düşerken 2021 senesi büyüme beklentisi %4,7'den aşağıya inerek %4,3 oldu.

2021 yılında dolar ne kadar olur?

Vatandaşlar ve yatırımcılar 2021 yılında dolar kaç TL olur sorusunun cevabını da merak ediyor. Yayımlanan beklenti anketinde 2021 yılında dolar ne olur sorusuna yanıt olabilecek beklentilere de yer veriliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi’ne göre 2021 yılı dolar tahmini yani 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi 7,2580’den 7,6751’e yükseldi. Şimdi herkes 2020 sonu dolar tahmini doğrultusunda yaşanacak gelişmeleri takip ediyor. Yıl sonu dolar kuru beklentisi yanı sıra yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi de bu anket döneminde 17,3 milyar dolar oldu.

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