Yıl sonu dolar ne kadar olur? İşte Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini!

Bir süredir dolar kurunda yaşanan hareketlilik vatandaşların yıl sonu dolar ne olur sorusunu sormasına neden oluyordu. Vatandaşların cevap aradığı yıl sonu dolar ne kadar olur sorusuna dair cevapların bulunabileceği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi yayımlandı. Anket, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden meydana gelen 62 katılımcı ile gerçekleştirildi. Şimdi, yıl sonu dolar tahmini merak ediliyor. İşte 2020 yıl sonu dolar tahmini...

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini 2020

Dolar kurunda görülen hareketler sonucunda vatandaşlar ve yatırımcılar yıl sonu dolar kaç lira olur sorusuna yanıt arıyordu. Ankete göre yıl sonu dolar kuru beklentisi de açıklandı. Daha önceki anketin sonuçlarına göre katılımcıları yıl sonu dolar beklentisi dolar/TL bazında 7,0188 idi. Son anketin sonuçlarına bakıldığında ise katılımcıların 2020 yıl sonu dolar beklentisi yükseldi. Buna göre katılımcıların 2020 yıl sonu dolar kuru beklentisi 7,3428 oldu. Böylece vatandaşların dolar yıl sonu ne olur sorusuna yanıt olabilecek katılımcı beklentisi açıklandı.