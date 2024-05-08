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  4. Yıl sonu enflasyon tahmini için gözler Merkez Bankası'nda! Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak

Yıl sonu enflasyon tahmini için gözler Merkez Bankası'nda! Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.05.2024 09:42
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Yılın ikinci enflasyon raporu yarın açıklanacak. Enflasyonda hem yıl sonu tahmini hem de önümüzdeki 3 yıl için tahminler belli olacak.

Yıl sonu enflasyon tahmini için gözler Merkez Bankası'nda! Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30’da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

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Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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