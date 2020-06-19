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Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Beklenti anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,54 olarak açıklandı. Bir önceki ankette enflasyon beklentisi yüzde 9,38 idi. Dolar/TL için yıl sonu öngörüsü ise 7,0180'den 6,9922'ye geriledi.

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,54'e yükseldi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Haziran ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,50 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,38'den yüzde 9,54'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,20'den yüzde 9,03'e gerilerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,30'dan yüzde 8,38'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,0180'den 6,9922'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,2204'ten 7,2208'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 7,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 11,6 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 16,8 milyar dolardan 17,3 milyar dolara çıktı.

BİR HAFTA VADELİ REPO İLALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 8 OLDU

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 ve 2021 yılları büyüme beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde eksi 1,3 ve yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 8,28'den yüzde 7,76'ya düştü.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7,59 olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sakami bu, trump oksurse dolar 7tl gececekken yilsonua beklentisi 7 altinda :)) turizmden beklenen 35milyar dolar doviz ulkeye girmicek, sene sonu dolar minimum 7.50 - 8.00 arasi olacak.
dolar fırlayacak diyenler,işte durum ortada,dolar artık çıkamıyor,sabitlendi kaldı,daha'da düşecek
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