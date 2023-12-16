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YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI 2024! Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar, kaç TL? İşte Milli Piyango büyük ikramiye miktarı!

16.12.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Milli Piyango bileti fiyatları yılbaşı yaklaşırken merak konusu oldu. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar Milli Piyango biletleri satın almaya başladılar. 31 Aralık günü gerçekleşecek yeni yıl özel çekilişinde bu sene büyük ikramiye tam tamına 400 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango 2024 yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Peki, Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar, kaç TL? İşte Milli Piyango büyük ikramiye miktarı...

YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI 2024! Çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar, kaç TL? İşte Milli Piyango büyük ikramiye miktarı!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük bir heyecanla beklenen büyük ikramiye öncesi Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları araştırmaları hız kazandı. Geçen yıl 200 milyon TL olarak açıklanan Milli Piyango büyük ikramiyesi 2024 yılı için 400 milyon Tl olarak açıklandı. 400 milyon TL'nin sahibi olmak isteyen vatandaşlar yılbaşı bileti satın alımına başladılar. Peki, yılbaşı biletleri kaç TL oldu? Bu sene Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? İşte tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KDAR?

Yılbaşı çekilişinde tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. 31 Aralık gecesi yeni yıla özel çekiliş gerçekleşecek.

milli-piyango

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET FİYATLARI 2024!

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL'den satışa sunuluyor.

Milli Piyango 2023

MİLLİ PİYANGO NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilmektedir.


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